Fehlende Kulanz bei der Billettkontrolle? Der Konsumentenschutz rückt mit einem Posting auf Instagram die umstrittenen «Sekundenbussen» wieder in den Fokus. Auch die SBB kommentieren.

Darum geht’s Die als «Sekundenbussen» bekannten Aufschläge sorgen bei Fahrgästen der SBB immer wieder für Unmut.

Der Konsumentenschutz hat mit einem Instagram-Posting die angeblich fehlende Kulanz bei der Fahrkartenkontrolle wieder in den Fokus gerückt.

Auch die SBB kommentieren unter dem Beitrag – und verweisen auf die Vorgehensweise.

Oft sei es dem Kontrollpersonal gar nicht möglich, vor Ort Kulanz zu gewähren. Zusammenfassung erstellt mit

Hastig zum Zug geeilt und das Billett erst dort gekauft? Das kann teuer werden. Die als «Sekundenbussen» bekannten Aufschläge sorgen bei Fahrgästen immer wieder für Unmut. Dabei ist bekannt: Der Billettkauf muss vor der Abfahrt abgeschlossen sein. Selbst wer die Transaktion nur wenige Sekunden zu spät abschliesst, riskiert eine Busse.

Nun rückt der Konsumentenschutz die «Sekundenbussen» auf Instagram wieder in den Fokus. «Immer wieder melden sich Konsumenten bei uns wegen fehlender Kulanz bei SBB-Billettkontrollen», schreibt die Stiftung und fordert: «Ein gültiges Billett muss sein, keine Frage. Aber etwas mehr Augenmass und Kulanz seitens der SBB wären definitiv angebracht.»

Kund*innen können Klärung verlangen

Darf das Kontrollpersonal also einfach so Kulanz zeigen? Wie die SBB auf ihrer Webseite erklären, könne das Kontrollpersonal vor Ort oft keine detaillierten Abklärungen der konkreten Umstände vornehmen. So könne etwa nicht geprüft werden, ob es beim Kaufprozess tatsächlich technische Probleme gab. «Darum können Kundinnen und Kunden, die sich ungerecht behandelt fühlen, im Nachgang eine Klärung des Vorfalls verlangen», schreiben die SBB.

Kulanzentscheide würden jedes Jahr «in Tausenden Fällen nachträglich getroffen» – etwa bei «offensichtlichen Irrtümern oder sensiblen persönlichen Situationen». Selbst bei einem negativen Entscheid können sich Kund*innen an die zuständige Ombudsstelle wenden.

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