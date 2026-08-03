Ein Streit in einer Schwyzer Bar eskaliert zu einem Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter. Ein Mann hält den Security-Mitarbeiter fest, während zwei weitere mit Metallhockern auf ihn einschlagen. Drei Monate später droht der Mann einem Polizisten.

Mit einem Bar-Hocker gingen zwei Männer auf den Security-Mitarbeiter los. (Symbolbild)

Darum geht’s Ein Schwyzer und seine Begleiter griffen in einer Kontaktbar einen Sicherheitsmitarbeiter an.

Zwei der Männer setzten dabei Metall-Barhocker ein, der Security-Mitarbeiter erlitt mehrere Verletzungen.

Drei Monate später drohte der Schwyzer einem Polizisten und wurde nun rechtskräftig verurteilt. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Abend in einer Kontaktbar im Kanton Schwyz endet für einen Sicherheitsmitarbeiter mit einer Platzwunde, mehreren Hämatomen und Schwellungen im Gesicht.

Auslöser ist das Verhalten eines heute 37-jährigen Schwyzers, der sich Ende August 2024 mit zwei Begleitern im Lokal aufhält, wie aus einem rechtskräftigen Strafbefehl der Schwyzer Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Der Sicherheitsmitarbeiter fordert den Mann wegen seines unangebrachten Verhaltens mehrfach auf, die Bar zu verlassen. Als der Schwyzer auf ihn zugeht, setzt der Security nach einer Warnung Pfefferspray ein.

Begleiter greifen zu Metallhockern

Daraufhin kommt es zu einem Handgemenge. Der Schwyzer zerreisst das T-Shirt des Sicherheitsmitarbeiters und drückt ihn gegen die Bar.

Einer seiner Begleiter schlägt dem Security gegen den Kopf und fügt ihm eine Platzwunde zu. Danach eskaliert die Auseinandersetzung weiter: Der zweite Begleiter schleudert einen Metall-Barhocker in Richtung des Körpers oder Kopfes des Mannes. Kurz darauf greift auch der erste Begleiter zu einem solchen Hocker und schlägt damit zu.

Der Sicherheitsmitarbeiter erleidet neben der Platzwunde eine Schwellung an der Nase und im Bereich beider Augen. Hinzu kommen Hämatome an den Rippen und am Hals. Während der Auseinandersetzung gehen mehrere Gläser zu Bruch. Was danach passierte und ob die Polizei einschritt, wird aus dem Strafbefehl nicht ersichtlich.

Drohung gegen einen Polizisten

Rund drei Monate später trifft die Polizei den betroffenen Mann nach einem Notruf wegen einer verletzten Person erneut an. Bei ihm befindet sich einer der Männer aus der Kontaktbar, den die Einsatzkräfte festnehmen.

Der Schwyzer reagiert auf die Verhaftung seines Kollegen mit einer Drohung. Er zeigt auf einen der Polizisten und kündigt an, dass dieser «drankommen» werde. Zudem erklärt er, einen Karabiner zu besitzen und diesen durchladen zu wollen.

Die Staatsanwaltschaft verurteilt den Mann jetzt wegen Angriffs, Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie vorsätzlicher Störung des Polizeidienstes.

Er erhält eine bedingte Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 120 Franken. Die insgesamt 15'600 Franken werden bei einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben.

Busse und Verfahrenskosten von zusammen 6920 Franken muss der Mann jedoch innert 30 Tagen bezahlen.

Schadenersatz noch nicht geklärt

Zusammen mit seinen beiden Begleitern muss der Schwyzer den Sicherheitsmitarbeiter zudem für dessen Aufwendungen entschädigen.

Über mögliche Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen wurde im Strafverfahren nicht abschliessend entschieden. Die betroffenen Parteien wurden dafür auf den Zivilweg verwiesen.

Der Strafbefehl ist rechtskräftig.