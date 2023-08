Kontrolleurin verpasst ihren eigenen Zug

Kontrolleurin verpasst den Zug Im Bahnhof Olten spielt sich eine lustige Szene ab. Eine Kontrolleurin der SBB rennt einem fahrenden Zug hinterher. 29.08.2023

Im Bahnhof Olten spielt sich jüngst eine skurrile Szene ab. Passagiere beobachten, wie eine SBB-Mitarbeiterin einem Zug hinterherrent – dem Zug den sie vermutlich kontrollieren sollte.

Dass der Zug einem direkt vor der Nase wegfährt, dürfte dem ein oder anderen öV-Fahrer oder öV-Fahrerin passiert sein. Dass dies aber einer SBB-Kontrolleurin passiert, ist dann doch eher ungewöhnlich.

Doch genau so hat es sich am Bahnhof Olten am vergangenen Samstag zugetragen. Eine Frau in SBB-Montur muss dem anfahrenden Zug hinterherrennen. Doch der Zug brauste davon und liess die Kondukteurin nach wenigen Metern auf dem Perron zurück.

Das Malheur blieb nicht unentdeckt. Ein Zugpassagier hat das Ganze auf Video festgehalten und ins Netz gestellt. Wie «Blick» schreibt, wurde das Video auf der Social Media-Plattform Tik Tok innert 24 Stunden über 800'000 angeschaut. Im Hintergrund hört man weitere Passagiere lachen. Einige Tik Tok- User haben Mitleid mit der Frau.

Auf Anfrage von «Blick» kann das Unternehmen nicht genau sagen, in welcher Funktion die SBB-Mitarbeiterin in den Zug wollte. Auf dem Video ist jedoch zu erkennen, dass sie ein Gerät für die Ticketkontrolle in den Händen hält. Ein Indiz, dass sie tatsächlich die Kondukteurin war.