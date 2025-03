Das Schulhaus Bümpliz hat ein Problem mit Gewalt und Vandalismus. Schulhaus Bümpliz

Nach wiederholten Vorfällen von Gewalt und Vandalismus an einer Schule in Bümpliz BE wurden drastische Massnahmen ergriffen. Eltern äussern scharfe Kritik an diesen Entscheidungen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Schule Bern-Bümpliz führten wiederholte Gewalt- und Vandalismusvorfälle zu strengen Massnahmen.

Beispielsweise wurden Toilettentüren entfernt.

Die Eltern kritisieren diese Massnahmen stark. Mehr anzeigen

An der Schule Bern-Bümpliz kam es immer wieder zu Gewalt und Vandalismus. Deshalb wurden strenge Massnahmen veranlasst. Doch bei den Eltern kommen diese Massnahmen gar nicht gut an.

Die Schulverwaltung hat laut einem Bericht von «SRF» die Türen der Toiletten abmontiert, um zu verhindert, dass Schülerinnen und Schüler die Waschräume für unerlaubte Aktivitäten wie Rauchen oder Vandalismus nutzen.

Obwohl die Türen später wieder angebracht wurden, bleiben sie verschlossen. Schüler müssen nun bei den Lehrkräften einen Schlüssel anfordern, um die Toiletten zu benutzen.

Keine Pausen mehr draussen

Ein weiterer Vorfall führte dazu, dass Schülerinnen und Schüler während der Pausen nicht mehr nach draussen gehen durften. Dies geschah, nachdem eine Lehrerin auf dem Pausenhof durch einen Gegenstand am Kopf verletzt wurde. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Unfall handelte und nicht um einen gezielten Angriff. Der Zugang zum Pausenhof wurde den Schülern schliesslich wieder gestattet, jedoch nur in gestaffelten Gruppen.

Schulleiter Bastian Stalder bestätigte die Vorfälle und die ergriffenen Massnahmen. Er erklärte, dass Gewalt und Vandalismus schon länger ein Problem in der Schule und im umliegenden Viertel seien. Die Suche nach geeigneten Massnahmen sei nicht immer einfach.

Eltern, die sich über die Massnahmen beschweren, betrachten diese als ungerechtfertigte Kollektivstrafen gegen die gesamte Schülerschaft. Eine Mutter äusserte, dass ihr Kind aus Angst, durch die fehlende Tür beobachtet oder belauscht zu werden, nicht mehr in der Schule auf die Toilette gehen wolle.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.