Schliessung droht SVP moniert «Luxus-Lösung» – Zürcher Gemeinde bangt um 60 Jahre alte Badi

ai-scrape

29.8.2025 - 13:39

Das Freibad in Andelfingen ZH muss dringend saniert werden.
Das Freibad in Andelfingen ZH muss dringend saniert werden.
Google Street View

Eine umfassende Sanierung ist notwendig, um die Schliessung der Badi in Andelfingen ZH zu verhindern. Die Kosten und Notwendigkeit der Massnahmen sind umstritten.

Dominik Müller

29.08.2025, 13:39

29.08.2025, 13:59

Keine Zeit? blue News fasst für mich zusammen

  • Das Freibad in Andelfingen ZH benötigt eine umfassende Sanierung, um den aktuellen Sicherheits- und Umweltvorschriften zu entsprechen – andernfalls droht die Schliessung.
  • Die Sanierung soll rund sieben Millionen Franken kosten, zusätzlich stehen optionale Ausbauten für eine weitere Million Franken am 28. September zur Abstimmung.
  • Die Behörden befürworten die Sanierung, raten aber aus Kostengründen von den Zusatzprojekten ab.
Mehr anzeigen

Das Freibad in Andelfingen ZH, das bald sein 60-jähriges Bestehen feiert, steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Behörden haben klargestellt, dass ohne eine umfassende Sanierung die Schliessung droht, berichtet der «Landbote».

Der Kanton hat die Betriebsbewilligung demnach nur noch provisorisch erteilt. Die Badi entspreche nicht mehr den aktuellen Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften.

Die geplante Sanierung, die rund sieben Millionen Franken kosten soll, umfasst die Erneuerung der Schwimmbecken und der veralteten Badewassertechnik. Zusätzlich wird im September über den Bau eines Kinderplanschbeckens und eines Strömungskanals abgestimmt, die eine weitere Million Franken kosten würden.

Abstimmung am 28. September

Andelfingens Gemeindepräsident Hansruedi Jucker betonte bei einem Informationsanlass die Notwendigkeit der Sanierung. Trotz der Bedeutung des Themas war die Teilnahme mit etwa 80 Personen geringer als erwartet. Die Abstimmung am 28. September wird darüber entscheiden, ob die Badi für rund sieben Millionen Franken totalsaniert wird.

Die lokale SVP kritisierte das Vorhaben als «Luxus-Lösung», insbesondere die geplanten Edelstahlbecken. Die Partei lehnt auch den Ausbau der Badi ab, da die finanziellen Mittel knapp sind.

Die Behörden haben auf die Kritik reagiert und schlagen vor, die zusätzlichen Optionen wie das Kinderplanschbecken und den Strömungskanal zur Abstimmung zu bringen, empfehlen jedoch deren Ablehnung aus Kostengründen.

Video zum Thema

Karlsruhe // Hier schwimmen zwei Wildschweine im Pool

Karlsruhe // Hier schwimmen zwei Wildschweine im Pool

Ein Bademeister filmt das menschenleere Freibad in Karlsruhe, bevor der Badetag beginnt. Plötzlich stellt er fest, dass da aber bereits Gäste im Wellenbecken schwimmen: Doch es sind keine Menschen.

21.08.2024

