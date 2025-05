Flugreisen waren im Jahr 2024 beliebter als im Vorjahr. Symbolbild: Keystone

Finanzielle Sorgen und geopolitische Spannungen drücken auf die Reiselust der Schweizer Bevölkerung. Dennoch bleibt das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz im Ausland ungebrochen hoch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gemäss einer Studie stagniert die Reisetätigkeit in der Schweiz.

Gründe sind vor allem finanzielle Belastungen sowie geopolitische Spannungen.

Overtourism ist das grösste Ärgernis für Reisende, gefolgt von langen Wartezeiten, hohen Preisen und unfreundlichem Personal. Mehr anzeigen

Die Reiselust der Menschen hat aufgrund finanzieller Belastungen und geopolitischer Spannungen leicht abgenommen. Zu diesem Schluss kommt der Touring Club Schweiz (TCS) in seinem neusten Reisebarometer. Trotz dieser Herausforderungen bleibe das Sicherheitsgefühl auf Reisen hoch und der Wunsch nach Schutz im Krisenfall stark ausgeprägt.

Nach der Corona-Pandemie erlebte die Reisebranche einen Boom, der allerdings im letzten Jahr leicht abflaute. Eine zunehmende Zahl von Menschen gab bei der Erhebung an, weniger oder gar nicht gereist zu sein.

Dass weniger gereist wird, gelte allerdings nicht absolut: Die Anzahl derjenigen, die mindestens drei Tage im Ausland verbrachten, stieg weiter an. Auch Flugreisen sind nach wie vor beliebt, da nur noch 31 Prozent der Befragten im letzten Jahr auf das Flugzeug verzichteten – verglichen mit 36 Prozent im Vorjahr.

Overtourism als grösstes Ärgernis

Die Umfrage wurde vom Forschungsinstitut gfs.bern durchgeführt und umfasste 1010 Erwachsene aus der Schweiz sowie 1009 TCS-Mitglieder. Die Erhebung fand zwischen Februar und März 2025 statt und wurde telefonisch und online durchgeführt.

In der Studie wurde zudem ermittelt, welche Ärgernisse Reisende am meisten stören. An erster Stelle stehen Tourismusmassen (Overtourism), gefolgt von langen Wartezeiten und hohen Preisen. Auch unfreundliches Personal stört die Studienteilnehmenden.

Sicherheitsgefühl bleibt zentral

Die Sicherheitslage spielt eine entscheidende Rolle bei der Reisetätigkeit. Laut dem Reisebarometer fühlen sich 76 Prozent der Befragten bei Auslandsreisen sicher. Dieser Wert ist zwar leicht gesunken, liegt aber immer noch über dem Niveau vor der Pandemie.

Besonders wichtig ist den Reisenden eine garantierte Ausreisemöglichkeit im Krisenfall sowie eine gesicherte Grundversorgung und medizinische Betreuung.

Bei der Wahl der Verkehrsmittel zeigen sich Unterschiede zwischen der allgemeinen Bevölkerung und den TCS-Mitgliedern. Während die Bevölkerung künftig vermehrt auf Bus und Nachtzug setzen will, bevorzugen TCS-Mitglieder das Auto, Camper, Mietwagen und Flugzeug.

