Eine bislang ungeklärte Krankheit breitet sich in Schweizer Milchviehbetrieben aus. Noch kennt niemand die Ursache. Für viele Landwirte verschärft sich damit eine ohnehin existenzbedrohende Lage aus Hitze, Trockenheit und niedrigen Milchpreisen.

Kühe werden in der Schweiz derzeit reihenweise krank. Der Grund dafür ist unklar. (Symbolbild)

Darum geht’s Eine bislang unbekannte Krankheit setzt Schweizer Milchkühen zu.

Die Milchleistung sinkt, Betriebe geraten wirtschaftlich unter Druck.

Der Bund sucht nach der Ursache, schliesst derzeit aber ein Risiko für Verbraucher aus. Zusammenfassung erstellt mit

Eine rätselhafte Krankheit breitet sich unter Schweizer Milchkühen aus. Der Bund beobachte die Lage, teilt das zuständige Bundesamt mit. Für die Milchproduzenten ist die Situation laut dem Branchenverband «kritisch». «Die Ursache der Krankheit konnte bisher nicht identifiziert werden», hiess es vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitag.

Verschiedene Tierhaltende berichten laut dem BLV insbesondere über Fieber und Durchfall, häufig verbunden mit einem deutlichen Rückgang der Milchleistung. Das Amt bestätigte damit Berichte von Fachmedien wie dem «Schweizer Bauer» und der «Bauernzeitung».

Unspezifische Symptome wie Fieber oder Durchfall könnten dem BLV zufolge auf eine hochansteckende Tierseuche hindeuten.

Kein Risiko durch Milchverzehr

Hinweise auf ein Risiko für Konsumentinnen und Konsumenten durch den Verzehr von Milch oder Fleisch gibt es laut dem Bundesamt aber derzeit nicht.

Beim Branchenverband Schweizer Milchproduzenten (SMP) beurteilt man die Gesamtlage dennoch als gravierend. «Die Lage ist kritisch», teilte der Verband auf Anfrage mit. «Tiefe Milchpreise, Trockenheit, Hitzestress, kranke Tiere und fehlendes Futter treffen zusammen. Diese Kumulation bringt zahlreiche Betriebe an ihre Grenzen und gefährdet wirtschaftliche Existenzen.»

Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen treffen die Höfe je nach Region unterschiedlich stark: Während manche Gebiete kaum betroffen sind, melden andere Betriebe Mengeneinbrüche bei den Milcheinlieferungen von bis zu knapp 10 Prozent.

Betriebsaufgaben seien unter diesen Umständen «ein realistisches Risiko». Zwar sei die Milchversorgung nicht akut gefährdet, mittel- bis langfristig stehe die flächendeckende Produktion in der Schweiz aber unter Druck.

Ursachenforschung läuft in alle Richtungen

Auf der Suche nach den Auslösern laufen beim Bund derzeit Abklärungen in verschiedene Richtungen. Fachleute untersuchen sowohl stoffwechselbedingte (metabolische) als auch infektiöse Ursachen. An den Analysen sind Tierärztinnen und Tierärzte, Rindergesundheit Schweiz, veterinärmedizinische Universitäten, Labore sowie die Veterinärbehörden beteiligt. Bislang sei jedoch kein konkreter Erreger nachgewiesen worden.

Das BLV wies darauf hin, dass Symptome wie Fieber oder Durchfall auch auf eine hochansteckende Tierseuche hindeuten könnten. Tierhaltende sollten bei Auffälligkeiten umgehend die Veterinärmedizin beiziehen. Ein direkter Zusammenhang mit der aktuellen Hitzewelle ist laut Behörde bisher nicht wissenschaftlich belegt – hohe Temperaturen belasteten Hochleistungskühe jedoch erheblich und machten sie anfälliger für Erkrankungen.