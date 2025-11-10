Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Und das ist erst der Anfang Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus

Stefan Michel

10.11.2025

Dein Gewicht ist Privatsache? Nicht für deine Krankenkasse, wenn du eine Zusatzversicherung willst.
Dein Gewicht ist Privatsache? Nicht für deine Krankenkasse, wenn du eine Zusatzversicherung willst.
Annette Riedl/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Der Body-Mass-Index gehört zu den Gesundheitsdaten, die Krankenkassen bei Neuanmeldungen aufnehmen. Für Zusatzversicherungen spielen solche Angaben eine gewichtige Rolle.

Stefan Michel

10.11.2025, 12:21

10.11.2025, 14:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Body-Mass-Index (BMI) darf bei der obligatorischen Grundversicherung keine Rolle spielen, ist jedoch bei Zusatzversicherungen ein zulässiger Faktor für Aufnahme-Entscheidungen und Leistungsbeschränkungen.
  • Versicherer nutzen neben dem BMI auch andere Gesundheitsdaten wie Vorerkrankungen oder Lebensstil, um Risikogruppen zu definieren und kollektiv höhere Prämien zu berechnen.
  • Warum es nicht ratsam ist, den Versicherer anzulügen.
  • Gesundheitsexperte Felix Schneuwly erwartet, dass in Zukunft genetische Faktoren eine zunehmende Rolle spielen für die Berechnung der Prämien werden – zum Nachteil der Menschen mit vererbten Gesundheitsrisiken.
Mehr anzeigen

«Wie gross sind Sie und was ist ihr Gewicht?», will der Krankenkassen-Angestellte plötzlich wissen. «Und Ihre Frau?», geht die Datenaufnahme weiter. «Ich rechne dann mal schnell den BMI aus», informiert der Mann am anderen Ende der Leitung. «Ok, das passt», sagt er, als ein Wert von 25 herauskommt – die Grenze zwischen Normal- und Übergewicht.

blue News Leser M. M. wundert sich, will den Abschluss der relativ vorteilhaft erscheinenden Krankenversicherung aber nicht gefährden. Dass gewisse Gesundheitsdaten aufgenommen werden, gehört zum Standard-Repertoire bei einem Wechsel der Krankenkasse. 

Aber welche Rolle spielt es, ob jemand schlank ist oder Übergewicht hat? Felix Schneuwly, Gesundheitsexperte beim Vergleichsportal Comparis sagt es deutlich: «Wenn es nur um die Grundversicherung geht, gar nichts. Es wäre illegal, den BMI in die Prämie der Grundversicherung einzurechnen.»

Das Krankenversicherungsgesetz bestimmt zudem, dass die Versicherungen jeden in der Schweiz wohnhaften Menschen aufnehmen müssen, ungeachtet seiner körperlichen Verfassung. 

Diese Stolperfallen lauern. Krankenkasse wechseln – so sparst du jetzt bares Geld

Diese Stolperfallen lauernKrankenkasse wechseln – so sparst du jetzt bares Geld

BMI ist für Zusatzversicherung relevant

Anders sieht es bei den Zusatzversicherungen aus. Schneuwly erklärt: «Da gilt Vertragsfreiheit. Die Versicherer dürfen die Bedingungen selber festlegen, zu denen sie Menschen versichern.»

Dazu gehörten auch die Kriterien, mit denen sie die Prämien für die Zusatzversicherungen berechnen: «Relevant für die Berechnung der Prämien sind alle Kosten der versicherten medizinischen Leistungen beziehungsweise Indikatoren, welche mit den Leistungskosten korrelieren.» 

Ein hoher Body-Mass-Index, gleichbedeutend mit Übergewicht, kann darauf hindeuten, dass eine Person mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen wird – die Versicherung also Geld kosten könnte. Diesen statistischen Zusammenhang führt auch Schneuwly an. Ein anderes solches Krankheitsrisiko ist das Rauchen. 

Das sagten die Krankenkassen

blue News hat die grössten Schweizer Krankenversicherer gefragt, welche Rolle der Body-Mass-Index bei der Aufnahme in ihre Zusatzversicherungen spiele.

Acht von zwölf haben geantwortet. Alle verneinen, dass dieser Kennwert die Höhe der Prämie beeinflusse. Hingegen behalten sie sich vor, Personen nicht aufzunehmen oder gewisse Leistungen auszuschliessen, wenn deren BMI nicht im erwünschten Rahmen liegt.

Bequemlichkeit bei der Krankenkasse. Viele Rentner könnten sparen – tun es aber nicht

Bequemlichkeit bei der KrankenkasseViele Rentner könnten sparen – tun es aber nicht

Gegenüber der Versicherung zu flunkern, um günstigere Konditionen zu erhalten, ist laut Gesundheitsexperte Schneuwly keine gute Idee. Wenn sich später herausstellt, dass das Versicherungsverhältnis aufgrund falscher Angaben geschlossen worden ist, könne der Versicherer die Übernahme von Kosten ablehnen, im Nachhinein Deckungsausschlüsse machen oder den Vertrag kündigen.

Welche weiteren Daten die Versicherer interessieren

Zu beachten ist, dass es neben dem BMI diverse weitere gesundheitlich relevante private Daten gibt, die Krankenversicherungen aufnehmen und die eine Rolle spielen können, so etwa Vorerkrankungen, aktuelle Krankheiten, Geburtsgebrechen, chronische Krankheiten, Trink- und Rauchgewohnheiten.

Auf diesen Grundlagen errechnen die Versicherer, wie hoch das Risiko einer Gruppe von Menschen ist, bestimmte Krankheiten zu bekommen und Behandlungen zu benötigen.

Je genauer das Bild ist, das sie von jeder und jedem ihrer Versicherten haben, desto genauer wird ihre Prognose der zu erwartenden Kosten – nicht bei jeder einzelnen Person, aber bei einer grossen Gruppe mit ähnlichen Angaben. 

Indirekt, zusammen mit den weiteren erhobenen Gesundheitsdaten, hat der BMI also doch einen Einfluss auf die Höhe der Prämie – nicht individuell für die einzelne Person, aber für die Gruppe der Versicherten mit ähnlichem Risikoprofil.

Gemäss Solidaritätsprinzip zahlen alle gleich viel, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung in die gleiche Kategorie fallen.

Mehr zahlen wegen «schlechter Gene»?

Felix Schneuwly erwartet, dass genetische Faktoren in Zukunft eine grössere Rolle spielen werden, denn sie ermöglichen immer genauere Voraussagen darüber, wie hoch die zu deckenden Gesundheitskosten einer Gruppe von Versicherten wird.

Die Folge: «Entweder werden dann die Prämien für bestimmte Risikogruppen sehr hoch oder die Versicherer verändern das System.» Das Problem der Krankenkassen ist laut Schneuwly, dass sie nicht immer mehr Menschen von ihren Angeboten ausschliessen können, denn dann hätten sie irgendwann nicht mehr genug Kunden. 

CEO schreibt Entschuldigungsbrief. Krankenkasse warb mit Billig-Prämien – jetzt warten Kunden wochenlang

CEO schreibt EntschuldigungsbriefKrankenkasse warb mit Billig-Prämien – jetzt warten Kunden wochenlang

Stattdessen könnten sie ihre Versicherten dafür belohnen, wenn sie mit einer gesunden Lebensweise dazu beitragen, wenig Kosten zu verursachen. «Die Frage ist, wie die Versicherer das messen und ob die Grössen, die sie messen, wirklich jene sind, die die Gesundheit einer Person massgeblich beeinflussen.»

Noch seien die Beiträge an Fitness-Abos oder das Berücksichtigen der Daten von Sportuhren nur Marketing-Massnahmen. «Die Versicherer müssten diese Systeme mit medizinischen Fachpersonen entwickeln», fordert Schneuwly. 

Bestehender Gen-Test kann eingefordert werden

Noch werden Gen-Tests für den Abschluss einer Zusatzversicherung nicht gefordert. «Bei der Aufnahme in eine Zusatzversicherung können Sie aber gefragt werden, ob sie einen Gen-Test gemacht haben. Falls ja, kann die Versicherung fordern, dass sie diesen einreichen», erklärt Schneuwly.

Wer in einem solchen Fall einen vorliegenden Gen-Test verschweigt, um ihn nicht mit der Versicherung teilen zu müssen, täuscht das Unternehmen, was Auswirkungen auf spätere Versicherungsleistungen haben könnte. 

Verwaltung frisst Prämien. Diese Krankenkassen kosten Versicherte am meisten

Verwaltung frisst PrämienDiese Krankenkassen kosten Versicherte am meisten

Noch ist es Zukunftsmusik, aber laut Felix Schneuwly durchaus realistisch, dass Menschen in der Schweiz dereinst noch stärker als bisher für angeborene gesundheitliche Faktoren zur Kasse gebeten werden, als bisher.

Vielleicht könnten Menschen, die Pech haben mit ihrer Gen-Ausstattung, mit Bewegung, gesunder Ernährung und genug Schlaf dagegen ankämpfen und einen Prämien-Bonus herausholen. Sie würden aber immer noch mehr bezahlen, als ihre Mitversicherten mit günstigen Erbanlagen, die ebenfalls einen gesunden Lebensstil pflegen.

Wie auf «Avatar's Pandora – Rätselhafter Tiefseeschwamm «Deathball» fasziniert Forschende

Wie auf «Avatar's Pandora – Rätselhafter Tiefseeschwamm «Deathball» fasziniert Forschende

Bei einer Expedition in die Tiefsee haben Forschende mehr als 30 bislang unbekannte Arten entdeckt. Besonders spektakulär: der rätselhafte «Deathball» – ein Schwamm, der nicht filtert, sondern jagt.

05.11.2025

Meistgelesen

Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen
Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Schweizer Schauspiel-Star spielt Leiche im «Tatort»
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front