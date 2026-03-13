Der Bundesrat will die Mindestfranchise der Krankenkassen erhöhen. Die Landesregierung hat am Freitag eine entsprechende Änderung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) in die Vernehmlassung geschickt.
Konkret soll die Mindestfranchise der obligatorischen Krankenversicherung von heute 300 auf 400 Franken steigen. Es wäre die erste Anpassung seit über 20 Jahren.
Neu soll zudem ein automatischer Mechanismus greifen. Sinkt der Anteil der Gesundheitskosten, den Versicherte selbst tragen – also über Franchise, Selbstbehalt und Spitalkosten –, unter einen bestimmten Wert, wird die Franchise erhöht.
Dieser Schwellenwert liegt bei 13,5 Prozent der Gesamtkosten der obligatorischen Grundversicherung. Ziel der Regelung ist es laut Bundesrat, Versicherte zu einem zurückhaltenderen Umgang mit medizinischen Leistungen zu bewegen.
Mehr Eigenverantwortung – tiefere Prämien?
Mit der Reform will der Bundesrat erreichen, dass Versicherte medizinische Leistungen zurückhaltender in Anspruch nehmen. Dadurch sollen die Kosten der Grundversicherung sinken.
Langfristig könnte dies laut Bundesrat auch zu leicht tieferen Krankenkassenprämien führen.
Die Anpassung müsse jedoch moderat bleiben, damit Menschen nicht aus finanziellen Gründen auf notwendige medizinische Behandlungen verzichten.
Kinder sollen weiterhin keine Mindestfranchise bezahlen müssen. Die letzte Erhöhung der Mindestfranchise erfolgte 2004, als sie von 230 auf 300 Franken angehoben wurde.