Neue Studie zeigt Schweizer zahlen 1000 Franken zu viel für die Krankenkasse – jedes Jahr

Sven Ziegler

15.9.2025

Die Schweiz könnte rund einen Fünftel der Gesundheitskosten einsparen. (Symbolbild)
Die Schweiz könnte rund einen Fünftel der Gesundheitskosten einsparen. (Symbolbild)
sda

Eine neue Untersuchung im Auftrag des Bundes zeigt, dass in der Grundversicherung Milliarden eingespart werden könnten – ohne dass Patientinnen und Patienten einen Qualitätsverlust spüren würden.

Sven Ziegler

15.09.2025, 11:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bis zu 19 Prozent der Krankenkassenkosten in der Grundversicherung sind laut Studie unnötig.
  • Bei Implantaten und Medikamenten gibt es massive Preisunterschiede zwischen Spitälern und Ländern.
  • Fachleute kritisieren fehlende Kontrollen und falsche Anreize im Schweizer Gesundheitswesen.
Mehr anzeigen

Die Prämienlast in der Schweiz könnte deutlich geringer sein: Laut einer Studie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) liesse sich in der Grundversicherung fast ein Fünftel der Kosten einsparen – ohne Qualitätsverlust für die Patientinnen und Patienten. Umgerechnet entspricht das bis zu 8,4 Milliarden Franken jährlich. Für jede versicherte Person wären das knapp 1000 Franken weniger pro Jahr. Das berichtete der «Beobachter».

Das Sparpotenzial ergibt sich vor allem aus stark variierenden Preisen im Gesundheitswesen. So kostet ein Herzschrittmacher je nach Spital zwischen 1200 und 5400 Franken. Auch bei Knieprothesen sind die Abweichungen gross: Während ein Spital weniger als 1000 Franken zahlt, gibt ein anderes über 5700 Franken aus.

Der Preisüberwacher kritisiert gegenüber dem «Beobachter» die fehlende Transparenz. Spitäler wüssten nicht, was andere Häuser für dieselben Implantate bezahlen. Hersteller nutzten diese Intransparenz aus, um höhere Preise durchzusetzen. 

Kein Land gibt so viel aus wie die Schweiz

Im Gesundheitsbereich ergibt sich immer wieder grosses Sparpotenzial. Ein Wechsel von der teuersten zur günstigsten Krankenkasse hätte in den letzten zehn Jahren in Lausanne fast 38’000 Franken gespart. Das zeigte ein Vergleich von Comparis, über den blue News vor einigen Wochen berichtete. 

Auch heute lohnt sich ein Wechsel: Die Differenz zwischen teuerster und günstigster Kasse liegt je nach Stadt bei mehreren Tausend Franken pro Jahr.

Erneuter Prämien-Schock. Mit den richtigen Tricks sparst du bei der Krankenkasse so richtig

Erneuter Prämien-SchockMit den richtigen Tricks sparst du bei der Krankenkasse so richtig

Laut dem Branchenverband Medtech Europe gibt kein anderes europäisches Land so viel für Medizinprodukte aus wie die Schweiz. Pro Kopf lagen die Ausgaben 2024 bei 671 Franken – in Deutschland waren es 482, in Frankreich gar nur 298 Franken. 

Die Versicherer sagen gegenüber dem «Beobachter», sie kontrollieren jährlich mehr als 130 Millionen Rechnungen und sparen damit 3,5 Milliarden Franken ein. Auf die Frage, wie viel des Sparpotenzials seit 2021 bereits realisiert wurde, erklärte das BAG, man könne dies noch nicht beziffern.

