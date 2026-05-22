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Bis zu 25 Prozent mehr Krankenkassen-CEOs verdienen immer mehr

SDA

22.5.2026

Philomena Colatrella hat ihre Vergütung zum Schluss ihrer CSS-Karriere nochmals um 17 Prozent gesteigert, wissen die Tamedia-Zeitungen zu berichten. (Archivbild)
Philomena Colatrella hat ihre Vergütung zum Schluss ihrer CSS-Karriere nochmals um 17 Prozent gesteigert, wissen die Tamedia-Zeitungen zu berichten. (Archivbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

Die Löhne der Krankenkassen-CEOs sind im vergangenen Jahr teils um bis zu 25 Prozent gestiegen. Bei CSS, Helsana und Sanitas verdienten die Chef*innen jeweils rund eine Million Franken. Nun fordert die Politik eine Deckelung der Saläre.

SDA

22.05.2026, 06:32

22.05.2026, 06:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Jahresgehälter der bestverdienenden Krankenkassenchefs sind im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 25 Prozent gestiegen, schreiben die Zeitungen von Tamedia anhand von Geschäftsberichten.
  • Die Jahreslöhne der bestverdienenden Krankenkassenchefs würden sich der Millionengrenze nähern.
  • Diese Entwicklung sorgt im Parlament für Unmut.
  • Die Gesundheitspolitiker wollen die «masslose Entschädigung» der Krankenkassenchefs verhindern, indem sie die Saläre deckeln.
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Die Chefin und Chefs der grossen Schweizer Krankenkassen haben gemäss den Tamedia-Zeitungen ihre Löhne für das Jahr 2025 teils deutlich gesteigert. Gleichzeitig haben sich die Prämien für Versicherte deutlich verteuert.

Mit Salären von teils fast einer Million Franken würden Krankenkassenchefs ähnlich viel wie die CEOs von Post und SBB verdienen– obwohl diese deutlich grössere Unternehmen führten, heisst es weiter. Im Parlament wachse deshalb der Unmut. Gesundheitspolitiker wollen die aus ihrer Sicht «masslose Entschädigung» der Krankenkassenchef*innen begrenzen und haben einen Gesetzesentwurf für eine Lohnobergrenze vorgelegt. Der geplante Deckel von etwas über 400’000 Franken würde allerdings nur für Vergütungen aus der obligatorischen Grundversicherung gelten.

Der Bundesrat kann nun Stellung nehmen.

Ehemalige CSS-Chefin verdiente 2025 am meisten

An der Spitze der Verdienenden steht die zurückgetretene CSS-Chefin Philomena Colatrella mit einem Jahressalär von fast 999'900 Franken, wie das Medienhaus anhand der jeweiligen Geschäftsberichte schrieb. Ihr Salär sei um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die CSS habe dies mit dem ausserordentlich guten Jahresergebnis begründet.

Der Lohn von Helsana-Chef Roman Sonderegger legte laut Tamedia um 25 Prozent zu und lag bei gut 996'000 Franken. Ein Sprecher erklärte dies demnach mit dem gewachsenen Zusatzversicherungsgeschäft und dem Kauf des Softwareunternehmens Adcubum.

Der Chef von Sanitas, Andreas Schönenberger, habe im letzten Jahr ein Salär von gut 982'500 Franken erhalten, schrieb das Medienhaus.

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Die Krankenkassenprämien steigen 2026 durchschnittlich um 4,4 Prozent. Die mittlere Monatsprämie beträgt 393.30 Franken.

23.09.2025

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