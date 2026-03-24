Baume-Schneider war dagegen – doch musste schweigen

Beamte von Bundesrätin Karin Keller-Sutter und Bundespräsident Guy Parmelin haben sich für die Erhöhung der Mindestfranchise ausgesprochen. (Archivbild) Bild: Keystone

Sie musste den unpopulären Plan verteidigen – dabei wollte sie ihn gar nicht. Interne Akten zeigen: Elisabeth Baume-Schneider kämpfte im Bundesrat gegen die höhere Franchise.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bundesrat plant, die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung von 300 auf 400 Franken zu erhöhen und sie künftig automatisch an die Gesundheitskosten zu koppeln.

Interne Dokumente zeigen nun: SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider war gegen die Erhöhung und versuchte, sie im Bundesrat zu stoppen.

Die Anträge für ein Ja stammten aus der Verwaltung der Bundesräte Karin Keller-Sutter (FDP) und Guy Parmelin (SVP), die auf mehr Eigenverantwortung der Versicherten setzten. Mehr anzeigen

Letzte Woche berichtete blue News ausführlich über den Plan des Bundesrates: Die Mindestfranchise in der obligatorischen Krankenversicherung soll von 300 auf 400 Franken steigen – und künftig automatisch an die steigenden Gesundheitskosten angepasst werden.

Der Vorstoss kam zwar von einer SVP-Ständerätin, präsentieren musste ihn aber SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Ihre eigene Haltung blieb dabei zunächst im Hintergrund. Grund ist das Kollegialitätsprinzip: Bundesräte müssen die Entscheide des gesamten Gremiums nach aussen geschlossen vertreten. Entsprechend gross war die Kritik gegen Baume-Schneider.

Nun aber werfen bislang kaum bekannte interne Dokumente ein neues Licht auf die Debatte: Baume-Schneider war nicht nur gegen die Erhöhung – sie wehrte sich aktiv dagegen und verlangte im Bundesrat ein klares Nein zu sämtlichen Vorstössen in diese Richtung.

Baume-Schneider wollte ablehnen

Die Unterlagen waren ausserhalb des Bundeshauses bisher nur dem «Blick» bekannt. Jetzt liegen sie auch blue News vor. Das Departement von Baume-Schneider hat sie zunächst nicht veröffentlicht – offenbar genau wegen des Kollegialitätsprinzips.

So sah der Antrag von Bundesrätin Baume-Schneider aus: Sie wollte die Erhöhung der Mindestfranchise ablehnen. ZVG

Aus den Papieren geht hervor, wer innerhalb der Regierung auf die Erhöhung drängte: Mitarbeitende der Finanzverwaltung unter FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter und des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) im Departement von SVP-Bundespräsident Guy Parmelin.

In der sogenannten Ämterkonsultation – der letzten Feedback-Runde, bevor ein Geschäft an den Gesamtbundesrat geht – argumentierte die Finanzverwaltung, man müsse die Eigenverantwortung der Versicherten stärken. Wer mehr selbst zahlt, nutze medizinische Leistungen gezielter und zurückhaltender.

Das war die Rückmeldung des Seco. Das Staatssekretariat für Wirtschaft gehört zum Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin. ZVG

Das Seco ergänzte: Die Mindestfranchise sei seit 20 Jahren unverändert. Und weiter: «Die kostendämpfende Wirkung von Selbstbehalten ist erwiesen. Prämienzahlerinnen und -zahler würden durch die Anpassung entlastet.»

BAG: Höhere Franchise gleich weniger Arzttermine

Tatsächlich bestätigen Daten des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) diesen Effekt. Wer eine höhere Franchise hat, überlegt sich öfter: Muss ich wirklich zum Arzt oder zur Ärztin? Fachleute nennen das «Moral Hazard».

Im Alltag heisst das: Wer eine tiefe Franchise von 300 Franken hat, geht bei Beschwerden schneller zum Arzt – weil es ja die Krankenkasse zahlt. Wer eine höhere Franchise von 400 oder 1000 Franken trägt, fragt sich eher, ob Tee und Dafalgan vielleicht genügen.

Allerdings wirkt dieser Spareffekt nicht nur bei Gesunden. Ein Papier des Bundesamts für Gesundheit von 2015 zeigt: Auch wer schon krank ist, geht seltener zum Arzt oder spart bei Medikamenten, sobald er stärker selbst zahlen muss. Das kann gesundheitliche Folgen haben.

Die SP denkt bereits über ein Referendum nach, falls das Parlament die Vorlage in einigen Monaten durchwinkt. «Das werden wir bekämpfen», sagte Nationalrätin Barbara Gysi (SP, St. Gallen) gegenüber blue News. Sie warnt: Besonders ältere Menschen, chronisch Kranke und einkommensschwache Familien würden stärker belastet.

SVP-Ständerätin Esther Friedli zu Mindestfranchise Die Motion dazu stammt von der St. Galler SVP-Ständerätin Esther Friedli. Ihr Vorstoss mit dem Titel «Mindestfranchise den realen Gegebenheiten anpassen» wurde 2025 angenommen. 14.03.2026

Mit der Ankündigung vom Freitag ist die Franchise noch nicht erhöht. Der Bundesrat hat lediglich einen Gesetzesentwurf präsentiert. Nun sind Parteien, Organisationen und Bürgerinnen und Bürger am Zug: Sie können bis am 22. Juni 2026 Stellung nehmen.

Der Bund stellt dafür Formulare bereit – und wer sich einmischen will, kann den erläuternden Bericht und den Entwurf online einsehen.