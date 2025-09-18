  1. Privatkunden
Kanton schwimmt im Geld Zug senkt Krankenkassen-Prämien und drückt Schweizer Schnitt

ai-scrape

18.9.2025 - 11:29

Der Kanton Zug nimmt zu viel Geld ein. Darum schüttet die öffentliche Hand 200 Millionen Franken an die Prämienzahler*innen aus.
Der Kanton Zug nimmt zu viel Geld ein. Darum schüttet die öffentliche Hand 200 Millionen Franken an die Prämienzahler*innen aus.
KEYSTONE

Im Kanton Zug sinken die Krankenkassen-Prämien 2026 um rund 15 Prozent. Die öffentliche Hand übernimmt während zwei Jahren die Spitalkosten. Grund dafür ist der hohe Finanzüberschuss des Kantons.

Stefan Michel

18.09.2025, 11:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kanton Zug sinken die Krankenkassen-Prämien 2026 um rund 15 Prozent.
  • Der Kanton schüttet 200 Millionen Franken Überschuss aus der Staatskasse an die Prämienzahler*innen aus.
  • Zug übernimmt 2026 und 2027 99 Prozent der Spitalkosten. Gesetzlich vorgeschrieben sind 55 Prozent, die die Kantone übernehmen müssen.
  • Der Kanton Zug drückt mit seinem Prämiengeschenk sogar den gesamtschweizerischen Durchschnitt merklich. Das ändert nichts daran, dass die überwiegende Mehrheit 2026 höhere Prämien zahlt als 2025.
Mehr anzeigen

«In der ganzen Schweiz steigen die Prämien. In der ganzen Schweiz? Nein! In einem von unbeugsamen Menschen bevölkerten Kanton sinken sie.» Ungefähr so liesse sich im Stil von Asterix und Obelix erzählen, was im Kanton Zug vor sich geht.

Denn während im Rest der Schweiz die Menschen auch 2026 mehr für ihre Krankenversicherung zahlen werden, als im Vorjahr, werden die Prämien im Innerschweizer Finanzzentrum günstiger, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Neue Studie zeigt. Schweizer zahlen 1000 Franken zu viel für die Krankenkasse – jedes Jahr

Neue Studie zeigtSchweizer zahlen 1000 Franken zu viel für die Krankenkasse – jedes Jahr

Der Grund: Zug schwimmt im Geld. 200 Millionen Franken hat der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler, die er an seine Bürgerinnen und Bürger verteilen kann. Dies löst er über die Gesundheitskosten – und auf eine bemerkenswert pragmatische Art: Der Kanton übernimmt 2026 und 2027 99 Prozent der Spitalkosten.

Gesetzlich vorgeschrieben sind 55 Prozent. Aus verfahrenstechnischen Gründen könne der Kanton nicht den gesamten Finanzaufwand der Spitäler übernehmen, sondern müsse diese auf einem Prozent sitzen lassen, erklärt der «Tages-Anzeiger».

Zug drückt Schweizer Prämienschnitt 

Dieser Schritt macht die Prämien für die Menschen im Kanton Zug rund 15 Prozent günstiger, die Teuerung eingerechnet. Wer 2025 500 Franken pro Monat bezahlt oder 6000 Franken im Jahr, überweist 2026 noch 425 Franken monatlich und spart über das ganze Jahr gesehen 900 Franken.

Das Zuger Prämiengeschenk ist so gross, dass es sich sogar auf den gesamtschweizerischen Durchschnitt in bemerkbarem Ausmass auswirkt. Das landesweite Prämienwachstum wird 2026 nur 0,2 bis 0,3 Prozent betragen. Und dies, obwohl im Kanton Zug nur 1,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt.

Portale wollen an deine Daten. Vorsicht vor Krankenkassen-Vergleichen zu Prämien 2026

Portale wollen an deine DatenVorsicht vor Krankenkassen-Vergleichen zu Prämien 2026

Für die anderen 98,5 Prozent der Menschen in der Schweiz steigen die Prämien also auch auf das kommende Jahr hin – wenn auch weniger stark als in den letzten Perioden. Die KOF rechnet mit einem Anstieg von durchschnittlich 2,7 Prozent. Comparis geht von rund 4 Prozent aus.

Auch im Kanton Zug steigen die Gesundheitskosten

Das Wermutströpfchen der Zuger*innen ist, dass ihre Prämien aller Voraussicht nach schon 2027 wieder steigen werden. Denn die Kosten wachsen auch bei ihnen. Das eine Prozent der Spitalkosten, das die Krankenkassen übernehmen und ihren Versicherten verrechnen, wird 2027 für einen höheren Betrag stehen, als 2026.

Rekordkosten im Gesundheitswesen. Prämien steigen weiter – und ein Ende ist 2026 nicht in Sicht

Rekordkosten im GesundheitswesenPrämien steigen weiter – und ein Ende ist 2026 nicht in Sicht

Ganz zu schweigen von 2028, wenn der Geldsegen des Kantons versiegt und die Krankenversicherungen wieder 55 Prozent der Spitalkosten tragen müssen, statt nur einem. Aber wer weiss, vielleicht hat sich in der Staatskasse bis dann bereits neuer Überschuss angehäuft, den Finanzdirektor Tännler an die Steuerzahler*innen ausschütten kann.

Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.

05.09.2025

05.09.2025

29.08.2025

27.08.2025

