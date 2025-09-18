«In der ganzen Schweiz steigen die Prämien. In der ganzen Schweiz? Nein! In einem von unbeugsamen Menschen bevölkerten Kanton sinken sie.» Ungefähr so liesse sich im Stil von Asterix und Obelix erzählen, was im Kanton Zug vor sich geht.
Denn während im Rest der Schweiz die Menschen auch 2026 mehr für ihre Krankenversicherung zahlen werden, als im Vorjahr, werden die Prämien im Innerschweizer Finanzzentrum günstiger, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.
Der Grund: Zug schwimmt im Geld. 200 Millionen Franken hat der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler, die er an seine Bürgerinnen und Bürger verteilen kann. Dies löst er über die Gesundheitskosten – und auf eine bemerkenswert pragmatische Art: Der Kanton übernimmt 2026 und 2027 99 Prozent der Spitalkosten.
Gesetzlich vorgeschrieben sind 55 Prozent. Aus verfahrenstechnischen Gründen könne der Kanton nicht den gesamten Finanzaufwand der Spitäler übernehmen, sondern müsse diese auf einem Prozent sitzen lassen, erklärt der «Tages-Anzeiger».
Zug drückt Schweizer Prämienschnitt
Dieser Schritt macht die Prämien für die Menschen im Kanton Zug rund 15 Prozent günstiger, die Teuerung eingerechnet. Wer 2025 500 Franken pro Monat bezahlt oder 6000 Franken im Jahr, überweist 2026 noch 425 Franken monatlich und spart über das ganze Jahr gesehen 900 Franken.
Das Zuger Prämiengeschenk ist so gross, dass es sich sogar auf den gesamtschweizerischen Durchschnitt in bemerkbarem Ausmass auswirkt. Das landesweite Prämienwachstum wird 2026 nur 0,2 bis 0,3 Prozent betragen. Und dies, obwohl im Kanton Zug nur 1,5 Prozent der Schweizer Bevölkerung lebt.
Für die anderen 98,5 Prozent der Menschen in der Schweiz steigen die Prämien also auch auf das kommende Jahr hin – wenn auch weniger stark als in den letzten Perioden. Die KOF rechnet mit einem Anstieg von durchschnittlich 2,7 Prozent. Comparis geht von rund 4 Prozent aus.
Auch im Kanton Zug steigen die Gesundheitskosten
Das Wermutströpfchen der Zuger*innen ist, dass ihre Prämien aller Voraussicht nach schon 2027 wieder steigen werden. Denn die Kosten wachsen auch bei ihnen. Das eine Prozent der Spitalkosten, das die Krankenkassen übernehmen und ihren Versicherten verrechnen, wird 2027 für einen höheren Betrag stehen, als 2026.
Ganz zu schweigen von 2028, wenn der Geldsegen des Kantons versiegt und die Krankenversicherungen wieder 55 Prozent der Spitalkosten tragen müssen, statt nur einem. Aber wer weiss, vielleicht hat sich in der Staatskasse bis dann bereits neuer Überschuss angehäuft, den Finanzdirektor Tännler an die Steuerzahler*innen ausschütten kann.
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.
05.09.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.
29.08.2025
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen