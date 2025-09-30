Krankenkassen verweigern Abnehmspritzen mit umstrittener Praxis

Der Boom um Abnehmspritzen ist in der Schweiz ungebrochen. Steffen Trumpf/dpa (Archivbild)

Manche Krankenkassen verweigern Übergewichtigen zunehmend die Kostenübernahme für Abnehmspritzen. Fachleute zeigen sich empört – das BAG überprüft nun die Vergütungsrichtlinien.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Abnehmspritzen sind in der Schweiz äusserst beliebt und helfen den Patient*innen bei der Gewichtsabnahme. Doch damit steigen auch die Kosten für die Krankenkassen stark an.

So hat sich die Zahl der verschriebenen Präparate im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Der Krankenkassenverband Prio Swiss rechnet damit, dass die Medikamente die Grundversicherung dieses Jahr 180 Millionen Franken kosten werden.

Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, versuchen nun aber manche Krankenkassen, insbesondere die KPT, die Kosten durch eine restriktivere Auslegung der Vorgaben zu drücken. Dies, obwohl die Betroffenen die Kriterien für eine bezahlte Behandlung eigentlich erfüllen würden.

Fachleute entsetzt

Laut den Vorgaben ist eine Kostenübernahme aktuell nur möglich, wenn die Präparate entweder durch Fachärzte für Endokrinologie und Diabetologie oder durch spezialisierte Adipositaszentren verschrieben werden.

Durch eine neue Interpretation durch die Krankenkassen soll jedoch beides zugleich gelten. Verschreiben dürfen somit nur noch Endokrinologen, die ausserdem in spezialisierten Adipositaszentren arbeiten.

Unter Fachleuten sorgt die neue Praxis für Entrüstung. So wandte sich die Adipositas-Fachgesellschaft SMOB (Swiss Multiprofessional Obesity Society) in einem offenen Brief an das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die Gesellschaft prangert das Vorgehen der Krankenkassen an und fordert die Rücknahme. Das Vorgehen sei nicht medizinisch, sondern rein ökonomisch motiviert und gehe auf Kosten der schwächsten Patientengruppen, schreibt die SMOB.

«Gesundheitspolitisch brandgefährlich»

So führe die Praxis dazu, dass «zahlreiche Patientinnen und Patienten mit Adipositas ihre laufende, medizinisch indizierte Behandlung von einem Tag auf den anderen nicht mehr weiterführen können».

Die SMOB fordert die «sofortige Klarstellung», dass sowohl Fachärzt*innen für Endokrinologie/Diabetologie, als auch Adipositaszentren zur Verschreibung der Medikamente berechtigt sind. «Was sich aktuell abzeichnet, ist nicht nur medizinisch unhaltbar, sondern auch gesundheitspolitisch brandgefährlich» heisst es in dem offenen Brief.

Indessen bestätigt das BAG, das Vorgehen der KPT sei nach den derzeitigen Regeln korrekt. Weil die Vergütungsrichtlinien nicht eindeutig seien, prüfe das Amt derzeit eine Anpassung. Dafür soll auch der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk sowie die SMOB und andere Experten anhören.

Das BAG hatte die Limitationen genannten Richtlinien festgelegt hat, um etwa Behandlungen aus Lifestyle-Gründen auf Kosten der Allgemeinheit zu verhindern. Laut den Limitationen müssen starkes Übergewicht, also ein BMI ab 35, oder gewichtsbezogene Begleiterkrankungen vorliegen. Erforderlich sind zudem Ernährungsberatung und körperliche Aktivität.