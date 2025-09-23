  1. Privatkunden
Krankenkassen-Prämien 2026 sind da – so viel zahlst du 

Lea Oetiker

23.9.2025

Nicht überall steigen die Prämien gleich stark.
Nicht überall steigen die Prämien gleich stark.
Screenshot

Am Dienstag hat Bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider informiert: Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Durchschnitt um 4,4 Prozent. Diese Gemeinden und Kantone sind besonders betroffen.

Lea Oetiker

23.09.2025, 15:03

23.09.2025, 15:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Jahr 2026 steigen die Krankenkassenprämien durchschnittlich um 4,4 Prozent.
  • Die mittlere Krankenkassenprämie wird nächstes Jahr 393.30 Franken pro Monat betragen.
  • In einigen Regionen wird die Prämie noch stärker verteuert, in einem Kanton sinkt sie sogar.
Mehr anzeigen

Auch im Jahr 2026 werden die Krankenkassenprämien wieder teurer. Das hat Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Dienstagnachmittag an einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Im Schnitt steigen die Prämien um 4,4 Prozent. Die mittlere Krankenkassenprämie beträgt nächstes Jahr 393.30 Franken pro Monat. 

Auf der Karte lässt sich nachvollziehen, wie deutlich die Unterschiede zwischen den Gemeinden ausfallen – und was der jeweils günstigste Tarif ist.

Grosse Unterschiede bei Krankenkassen-Prämien nach Kantonen und Gemeinden

Vor allem der Kanton Tessin (im Schnitt plus 7,1 Prozent), Wallis (im Schnitt plus 5,9 Prozent), Appenzell Innerrhoden (im Schnitt plus 5,7 Prozent), Graubünden (im Schnitt plus 5,5 Prozent) und Uri (im Schnitt plus 5,4 Prozent) sind von der Verteuerung betroffen.

Die steigenden Krankenkassenprämien sind eine direkte Folge der weiterhin wachsenden Kosten im Gesundheitswesen, denn die Prämien müssen für jeden Versicherer und jeden Kanton die erwarteten Kosten decken. Per Ende Juni 2025 sind die Kosten im Jahresvergleich um 4,6 Prozent gestiegen.

Pressekonferenz im Ticker und Stream. So begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg

So begründet Baume-Schneider den nächsten Krankenkassen-Prämienanstieg

