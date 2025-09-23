  1. Privatkunden
Spezialfall Zug Krankenkassenprämien dürften 2026 wieder teurer werden

SDA

23.9.2025 - 05:27

Ab 2026 gelten neue Tarife und Pauschalen für ambulante Leistungen

Der Bundesrat hat am Mittwoch die neue Einzelleistungstarifstruktur namens Tardoc und die neuen ambulanten Pauschalen genehmigt und per 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt. Nach langen Verhandlungen hatten sich die Tarifpartner zuvor auf das neue Gesamttarifsystem geeinigt. Generell ermögliche Tardoc eine genauere Abrechnung der Konsultationsdauer als Tarmed und trage den Besonderheiten und Bedürfnissen der Hausarztmedizin besser Rechnung, schrieb der Bundesrat. Die Pauschalen vereinfachten die Rechnungsstellung und begrenzten die Anreize zur Erhöhung der abgerechneten Leistungsmengen.

30.04.2025

Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider gibt am heutigen Dienstag die Krankenkassenprämien 2026 bekannt. Experten rechnen auch für das kommende Jahr mit einer erneuten Kostensteigerung.

23.09.2025, 05:27

23.09.2025, 05:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider gibt am heutigen Dienstag die Krankenkassenprämien 2026 bekannt.
  • Nach einem Anstieg von 8,7 Prozent und 6 Prozent in den letzten Jahren rechnen Experten für das kommende Jahr mit einer erneuten Kostensteigerung.
  • Als Haupttreiber gelten die weiter wachsenden Gesundheitskosten.
  • Laut Comparis steigen diese seit Jahren um rund drei bis viereinhalb Prozent pro Jahr.
Mehr anzeigen

Nach einem Anstieg von 8,7 Prozent und 6 Prozent in den letzten Jahren rechnen Experten für das kommende Jahr mit einer erneuten Kostensteigerung. Der Vergleichsdienst Comparis erwartet einen Anstieg von vier Prozent, das Vergleichsportal bonus.ch rechnet mit einer durchschnittlichen Erhöhung um etwa fünf Prozent. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) rechnet mit einem Anstieg der Kosten in der Grundversicherung um 2,7 Prozent.

Als Haupttreiber gelten die weiter wachsenden Gesundheitskosten. Laut Comparis steigen diese seit Jahren um rund drei bis viereinhalb Prozent pro Jahr. Hinzu kommen höhere Tarife der Spitäler, die Verluste der vergangenen Jahre ausgleichen wollen, sowie die verzögerten Effekte der Teuerung auf Medikamente und medizinische Güter. Auch die Umsetzung der Pflegeinitiative dürfte zusätzliche Mittel beanspruchen.

Trotz klammer Kassen. Diese Spitzen-Saläre kassieren die Chefs der Krankenkassen in der Schweiz

Trotz klammer KassenDiese Spitzen-Saläre kassieren die Chefs der Krankenkassen in der Schweiz

Caritas ist besorgt

Obwohl die neuen Aufschläge damit voraussichtlich weniger stark ausfallen als in den Vorjahren – 6,6 Prozent im Jahr 2023, 8,7 Prozent 2024 und 6 Prozent 2025 – warnen Sozialorganisationen vor den Folgen für einkommensschwache Haushalte.

Caritas rechnet damit, dass noch mehr Menschen unter Druck geraten, da die Prämien seit 2022 insgesamt um rund ein Viertel gestiegen sind, während die Löhne stagnierten. Allein Prämienverbilligungen würden die Belastung nicht ausreichend abfedern, so die Organisation.

Kanton schwimmt im Geld. Zug senkt Krankenkassen-Prämien und drückt Schweizer Schnitt

Kanton schwimmt im GeldZug senkt Krankenkassen-Prämien und drückt Schweizer Schnitt

Spezialfall Zug

Anders als die meisten Schweizer*innen werden die Zuger*innen im nächsten Jahr deutlich weniger für Krankenkassenprämien bezahlen.

Der Zuger Regierungsrat entlastet die Bevölkerung in den Jahren 2026 und 2027 nämlich mit rund 220 Millionen Franken bei den stationären Spitalbehandlungen. Das heisst: Den Zuger*innen werden in diesen zwei Jahren die stationären Spitalkosten zu 99 Prozent vergütet. Ein Prozent verbleibt aus «verfahrenstechnischen Gründen» bei den Krankenversicherern. Für gewöhnlich trägt der Kanton 55 Prozent der Kosten.

Laut einer Berechnung der KOF dürfte die Grundversicherung im Kanton Zug damit im Durchschnitt um 15,2 Prozent tiefer ausfallen. Das wird sich laut der KOF auch beim schweizweiten Durchschnitt bemerkbar machen.

