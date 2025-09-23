Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Schnitt um 4,4 Prozent auf. sda

Die Krankenkassenprämien steigen im nächsten Jahr um 4,4 Prozent. Grund sind unter anderem die weiter wachsenden Kosten im Gesundheitswesen.

Die Krankenkassenprämien steigen 2026 im Schnitt um 4,4 Prozent auf 393,30 Franken pro Monat.

Hauptgründe sind die wachsenden Gesundheitskosten durch Alterung, medizinischen Fortschritt, mehr Behandlungen und höhere Tarife.

Mit neuen Reformen und Sparpaketen will der Bund die Belastung künftig dämpfen und bis zu eine halbe Milliarde Franken jährlich einsparen.

Die Krankenkassenprämien steigen im kommenden Jahr deutlich an. Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) erhöht sich die mittlere Monatsprämie 2026 um 4,4 Prozent auf 393,30 Franken. Das entspricht einer Mehrbelastung von durchschnittlich 16,60 Franken gegenüber 2025.

Ursache sind die weiter wachsenden Gesundheitskosten, die unter anderem durch den medizinischen Fortschritt, die Alterung der Bevölkerung, steigende Nachfrage nach Behandlungen sowie höhere Tarife im ambulanten und stationären Bereich getrieben werden.

Für Erwachsene steigt die mittlere Prämie um 18,50 Franken auf 465,30 Franken (plus 4,1 Prozent). Junge Erwachsene zahlen neu 326,30 Franken pro Monat (plus 13,30 Franken bzw. plus 4,2 Prozent), während für Kinder eine Erhöhung um 5,70 Franken auf 122,50 Franken (plus 4,9 Prozent) vorgesehen ist.

Die Prämien werden jeweils von den Versicherern festgesetzt und vom BAG auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüft.

Kosten im Gesundheitswesen stiegen um 4,6 Prozent

Die Kosten im Gesundheitswesen stiegen bis Mitte 2025 im Jahresvergleich um 4,6 Prozent. Neben dem demografischen Wandel und teuren neuen Behandlungsmöglichkeiten führt auch die sogenannte Ambulantisierung zu höheren Belastungen.

Zwar gilt die Verlagerung von stationären zu ambulanten Eingriffen als medizinisch sinnvoll und kostendämpfend, doch werden ambulante Leistungen derzeit ausschliesslich über Prämien finanziert. Ab 2028 soll dies mit der einheitlichen Finanzierung von Spital- und ambulanten Leistungen geändert werden, was die Versicherten entlasten dürfte.

Bund will Kostenwachstum weiterhin dämpfen

Zur Dämpfung des Kostenwachstums hat der Bund in den vergangenen Jahren bereits Massnahmen umgesetzt. Durch Preiskontrollen bei Medikamenten und die Überprüfung medizinischer Leistungen konnten über zwei Milliarden Franken eingespart werden.

Ab 2026 treten zudem weitere Reformen in Kraft: So setzt der Bundesrat Kostenziele für das Wachstum in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, und die Kantone müssen einen Mindestbeitrag an die Prämienverbilligungen leisten.

Mit dem zweiten Kostendämpfungspaket, das das Parlament 2025 verabschiedet hat, sollen zusätzliche Einsparungen von bis zu einer halben Milliarde Franken jährlich erzielt werden. Es umfasst unter anderem Mengenrabatte für umsatzstarke Medikamente und eine stärkere Ausrichtung des Spitalwesens auf Wettbewerb.

