  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Comparis-Umfrage zeigt Viele haben kein Problem mit Krankenkassen-Prämien – doch es gibt einen Haken

SDA

12.2.2026 - 07:05

Besonders für junge Menschen lohnte es sich, vergangenen Herbst die Krankenkasse zu wechseln. (Themenbild)
Besonders für junge Menschen lohnte es sich, vergangenen Herbst die Krankenkasse zu wechseln. (Themenbild)
sda

Trotz steigender Krankenkassenprämien kann eine Mehrheit der Schweizer Haushalte die Rechnungen ohne Schwierigkeiten begleichen. Eine neue Umfrage zeigt jedoch deutliche Unterschiede zwischen Regionen, Altersgruppen und Einkommen.

Keystone-SDA

12.02.2026, 07:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 59 Prozent der befragten Haushalte geben an, die Krankenkassenprämien problemlos bezahlen zu können.
  • In der Deutschschweiz fällt die Belastung laut Umfrage geringer aus als in der Romandie und im Tessin.
  • 16 Prozent berichten von regelmässigen Zahlungsschwierigkeiten, besonders betroffen sind Haushalte mit tiefem Einkommen.
Mehr anzeigen

Die Mehrheit der Haushalte in der Schweiz kann die Krankenkassenprämien ohne Probleme bezahlen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis hervor. Demnach haben rund 59 Prozent der befragten Haushalte trotz stetig steigender Prämien keine Schwierigkeiten, die Rechnungen zu begleichen.

Grosse Unterschiede zeigten sich aber zwischen den Sprachregionen. In der Deutschschweiz gaben 63 Prozent der Befragten an, die Prämien problemlos zahlen zu können. In der Westschweiz waren es derweil 51 Prozent und im Tessin 40 Prozent. Laut Comparis litten Versicherte in der Westschweiz und im Tessin stärker unter den Prämien, weil diese dort höher seien und seltener Sparmodelle genutzt würden.

Auch Alter und Einkommen spielten eine Rolle: Bei den über 55-Jährigen konnten 64 Prozent die Prämien mühelos bezahlen, bei den 18- bis 35-Jährigen waren es 55 Prozent.

Insgesamt gaben 16 Prozent der Befragten an, regelmässig Probleme bei der Bezahlung der Prämien zu haben. Besonders betroffen sind laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage Haushalte in der Romandie (21 Prozent) und solche mit den tiefsten Einkommen von bis zu 4000 Franken (29 Prozent).

Die Umfrage wurde im Dezember 2025 vom Institut innofact bei 1039 Personen in der ganzen Schweiz durchgeführt.

Meistgelesen

Kult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff
Repräsentantenhaus sagt Nein zu Trumps Strafzöllen – und Ja zu umstrittenen Regeln bei Wahlen
Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer

Videos aus dem Ressort

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Keine weitere Zinssenkung in den USA: Die Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins unverändert. Wegen hoher Arbeitslosenquote und Inflation belassen die Währungshüter den Zins in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Zehn der zwölf Mitglieder stimmen für diesen Schritt.

29.01.2026

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Davos, 22.01.2026: O-Ton, Friedrich Merz, Bundeskanzler: (6:22) «This new world of great powers is being built on power, on strength, and when it comes to it, on force. It's not a cozy place» Die Weltordnung, wie wir sie kannten, gerät ins Wanken. CDU-Chef Friedrich Merz zeichnet ein düsteres Bild der internationalen Lage – und spricht am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von einer neuen Epoche der Machtpolitik. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sei dabei nur der sichtbarste Ausdruck. Gleichzeitig gewinne China strategisch an Einfluss, während die Vormachtstellung der USA zunehmend herausgefordert werde. Europa müsse sich darauf einstellen, dass Stärke und Durchsetzungsfähigkeit wieder zentrale Faktoren der internationalen Politik seien. Merz fordert deshalb ein Umdenken – auch in Deutschland und der Europäischen Union. Sicherheit, Verteidigungsfähigkeit und geopolitische Handlungsfähigkeit müssten neu bewertet werden.

23.01.2026

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie kann die EU Donald Trump kontern? Nach den Zoll-Drohungen des US-Präsidenten im Streit um Grönland befindet sich Europa auf Kollisionskurs mit den Vereinigten Staaten. Bei einem Sondergipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs Ende der Woche dürfte es auch um die milliardenschweren Gegenmassnahmen gehen, die der EU als Handelsoption zur Verfügung stehen.

20.01.2026

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

Gegen Trumps Drängen: Fed votiert für stabilen Leitzins

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

«Kein kuscheliger Ort»: Merz warnt in Davos vor neuer Machtpolitik

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Wie Trump kontern? EU beruft Sondergipfel ein

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Züge sollen sauberer werden. Kein Kübel mehr am Sitz – SBB bauen im Fernverkehr um

Züge sollen sauberer werdenKein Kübel mehr am Sitz – SBB bauen im Fernverkehr um

Fehlende Daten im IT-System. Tausende Gebäude womöglich brandgefährdet – der Kanton Wallis sagt: «Wir wissen es nicht»

Fehlende Daten im IT-SystemTausende Gebäude womöglich brandgefährdet – der Kanton Wallis sagt: «Wir wissen es nicht»

Schreiben an tausende Mitglieder. Kult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff

Schreiben an tausende MitgliederKult-Sporthalle soll für Velobrücke abgerissen werden – jetzt eskaliert der Zoff