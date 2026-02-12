Besonders für junge Menschen lohnte es sich, vergangenen Herbst die Krankenkasse zu wechseln. (Themenbild) sda

Trotz steigender Krankenkassenprämien kann eine Mehrheit der Schweizer Haushalte die Rechnungen ohne Schwierigkeiten begleichen. Eine neue Umfrage zeigt jedoch deutliche Unterschiede zwischen Regionen, Altersgruppen und Einkommen.

Die Mehrheit der Haushalte in der Schweiz kann die Krankenkassenprämien ohne Probleme bezahlen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis hervor. Demnach haben rund 59 Prozent der befragten Haushalte trotz stetig steigender Prämien keine Schwierigkeiten, die Rechnungen zu begleichen.

Grosse Unterschiede zeigten sich aber zwischen den Sprachregionen. In der Deutschschweiz gaben 63 Prozent der Befragten an, die Prämien problemlos zahlen zu können. In der Westschweiz waren es derweil 51 Prozent und im Tessin 40 Prozent. Laut Comparis litten Versicherte in der Westschweiz und im Tessin stärker unter den Prämien, weil diese dort höher seien und seltener Sparmodelle genutzt würden.

Auch Alter und Einkommen spielten eine Rolle: Bei den über 55-Jährigen konnten 64 Prozent die Prämien mühelos bezahlen, bei den 18- bis 35-Jährigen waren es 55 Prozent.

Insgesamt gaben 16 Prozent der Befragten an, regelmässig Probleme bei der Bezahlung der Prämien zu haben. Besonders betroffen sind laut der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage Haushalte in der Romandie (21 Prozent) und solche mit den tiefsten Einkommen von bis zu 4000 Franken (29 Prozent).

Die Umfrage wurde im Dezember 2025 vom Institut innofact bei 1039 Personen in der ganzen Schweiz durchgeführt.