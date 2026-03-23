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Kriminalstatistik 2025 ist da Mehr schwere Gewalttaten in der Schweiz

Sven Ziegler

23.3.2026

In der Schweiz kommt es vermehrt zu Gewalttaten. 
In der Schweiz kommt es vermehrt zu Gewalttaten. 
sda

Die Kriminalität in der Schweiz geht leicht zurück – doch der Trend täuscht. Während Diebstähle und Betrugsdelikte abnehmen, nimmt die Gewalt weiter zu. Besonders auffällig: Immer mehr schwere Gewaltstraftaten – und viele davon passieren im privaten Umfeld.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

23.03.2026, 08:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Zahl der Straftaten in der Schweiz ist 2025 leicht gesunken, vor allem wegen weniger Diebstählen.
  • Gleichzeitig nimmt die Gewalt zu – besonders schwere Delikte und Tötungsdelikte steigen deutlich.
  • Ein Grossteil der Tötungsdelikte passiert im häuslichen Umfeld, häufig sind Frauen betroffen.
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Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt für das Jahr 2025 insgesamt 554'963 registrierte Straftaten. Damit ist die Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Dieser Rückgang erklärt sich vor allem durch weniger Vermögensdelikte. Gleichzeitig entwickelt sich ein anderer Bereich in die entgegengesetzte Richtung: Die Gewaltkriminalität nimmt weiter zu.

Insgesamt wurden knapp 50'000 Gewaltstraftaten registriert, schreibt das Bundesamt für Statistik BfS am Montag in einer Mitteilung. Besonders ins Gewicht fällt der Anstieg bei schweren Delikten, die im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen haben.

Auch bei den Tötungsdelikten liegt die Zahl über dem langjährigen Durchschnitt. 55 Fälle wurden im Jahr 2025 gezählt.

Taten geschehen häufig im engsten Umfeld

Ein grosser Teil dieser schwersten Verbrechen passiert nicht im öffentlichen Raum, sondern im privaten Umfeld.

Mehr als die Hälfte der Tötungsdelikte ereignet sich innerhalb von Partnerschaften oder Familien. Die Opfer sind dabei überwiegend Frauen. Besonders bei Beziehungstaten zeigt sich dieses Muster deutlich.

Klassische Delikte gehen zurück

Während die Gewalt zunimmt, zeigt sich bei anderen Delikten ein klarer Rückgang.

Diebstähle machen weiterhin den grössten Anteil der Straftaten aus, gehen aber insgesamt zurück. Besonders deutlich ist der Rückgang bei Einbrüchen in Fahrzeuge sowie bei Taschendiebstählen.

Auch Betrugsdelikte und Sachbeschädigungen wurden seltener registriert als im Jahr zuvor.

Cyberkriminalität bleibt stabil auf hohem Niveau

Digitale Straftaten bleiben ein zentrales Thema. Über 57'000 Fälle wurden erfasst, wobei Online-Betrug den grössten Anteil ausmacht. Besonders häufig betroffen sind ältere Menschen.

Ein spezifisches Phänomen ist sogenannte Sextortion – also Erpressung mit Bild- oder Videomaterial. Hier sind vor allem Männer betroffen, ein erheblicher Teil der Opfer ist minderjährig.

Die Polizei registrierte im Jahr 2025 insgesamt über 92'000 beschuldigte Personen.

Der grösste Anteil entfällt auf Schweizer Staatsangehörige, gefolgt von Personen aus der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung. Während die Zahlen bei Schweizern stabil bleiben, zeigen sich bei anderen Gruppen teilweise leichte Zunahmen.

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