«Bundesrat kann alleine in Washington nichts mehr erreichen»

Die Schweizer Wirtschaft blickt heute auf Washington: Was werden Guy Parmelin und Karin Keller-Sutter heute herausholen?

Die Schweiz droht ins Visier von Donald Trumps Strafzöllen zu geraten. Bundespräsidentin Keller-Sutter kämpft heute in Washington um zehntausende Schweizer Arbeitsplätze.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Präsident Donald Trump droht mit 39 Prozent Strafzöllen auf Schweizer Produkte.

Bundespräsidentin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Parmelin reisten deshalb eilig nach Washington.

Heute treffen sie US-Aussenminister Rubio. Das Treffen in Washington ist um 16.15 Uhr Schweizer Zeit geplant. Mehr anzeigen

Heute könnte ein Schicksalstag für die Schweizer Wirtschaft werden. Der Grund: US-Präsident Donald Trump droht mit Strafzöllen von 39 Prozent auf Schweizer Produkte. Ausgerechnet am 1. August, dem Bundesfeiertag, hat Trump diese Massnahme angekündigt.

Um das Schlimmste zu verhindern, sind Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter (FDP) und Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) gestern kurzfristig nach Washington geflogen. Die Behörden hielten sich dabei mit Informationen auffallend zurück. Selbst bei einfachsten Fragen: Weder wurde kommuniziert, wann der Regierungsflieger abgehoben war, noch wann die Schweizer Delegation in den USA landen würde.

Doch Flugdaten lassen sich öffentlich einsehen: Keller-Sutter und Parmelin sind am Dienstag um 13.15 Uhr vom Militärflugplatz Dübendorf ZH gestartet. Gelandet sind sie um 20.53 Uhr Schweizer Zeit (14.53 Uhr Ortszeit) auf dem Flughafen Dulles bei Washington.

Bundesrat kommuniziert nur «relevante Entwicklungen»

Seither ist auf beiden Seiten des Atlantiks eine Nacht vergangen. Für Keller-Sutter dürfte es wohl die nervenaufreibendste Nacht seit der Credit-Suisse-Krise im März 2023 gewesen sein. Heute Mittwoch steht ihr wichtigster Termin an: Um 16.15 Uhr Schweizer Zeit trifft sie den US-Aussenminister Marco Rubio. Das Gespräch ist auf eine Stunde angesetzt.

Auch dazu gab es aus Bern keine offizielle Mitteilung. Erst ein Blick auf Rubios öffentliche Agenda beim US-Aussenministerium verriet den Termin. Keller-Sutter und Parmelin halten sich also an das, was sie angekündigt haben: «Der Bundesrat wird kommunizieren, sobald es für die Öffentlichkeit relevante Entwicklungen gibt.»

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter trifft US-Aussenminister Marco Rubio heute. (Archivbild) KEYSTONE

Das Interesse an der Reise ist trotzdem gross. Auch in der Schweizer Wirtschaft läuten die Alarmglocken. Mehrere Branchenverbände warnen, dass zehntausende Arbeitsplätze in Gefahr seien, sollte der «Zollhammer» fallen.

Rubio nimmt sich für Serbiens Aussenminister mehr Zeit

Auffällig ist: Nach dem Treffen mit Keller-Sutter hat Rubio gleich den nächsten Termin: Er empfängt Serbiens Aussenminister Marko Đurić. Während es für das Treffen mit der Schweiz keine Pressekonferenz geben wird, stellt sich Rubio nach dem Gespräch mit Đurić den Fragen der Medien.

Das wirft Fragen auf. Serbien ist ebenfalls von US-Zöllen betroffen, allerdings mit einem Satz von 35 Prozent. Auch das ist hoch, aber weniger als die 39 Prozent für Schweizer Produkte. Doch Serbiens Exporte in die USA sind im Vergleich zur Schweiz kaum der Rede wert. In den serbischen Medien fand das Treffen mit Rubio entsprechend wenig Beachtung.

Bundesrat bleibt im abgesteckten Verhandlungsmandat

In Bern liegt derweil Spannung in der Luft. Am Montagabend informierte der Bundesrat die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates über das weitere Vorgehen: Man werde sich ans bestehende Verhandlungsmandat halten. Weitere Details nannte der Bundesrat nicht.

Das bestätigt SP-Nationalrat Fabian Molina zu blue News. Eine Einordnung bietet der FDP-Nationalrat Laurent Wehrli gegenüber der Westschweizer Zeitung «Le Temps»: «Es bietet eine gewisse Freiheit.»

Wehrli sprach dort auch aus, was in der momentanen Lage rechtlich denkbar wäre: «Zum Beispiel könnte man – unter Vorbehalt der parlamentarischen Zustimmung – den Kauf amerikanischer Energie oder Rüstungsgüter in Aussicht stellen. Vielleicht muss man die Sprache Donald Trumps sprechen, damit unsere Botschaft ankommt. So funktioniert die Schweiz zwar nicht – unsere Aussagen sind verlässlich –, aber in Verhandlungen zählt auch, dass man gehört wird.»

Schneider-Schneiter: «Sollten der Verhandlungsdelegation den Rücken stärken»

Weniger optimistisch äussert sich Molina: «Ich befürchte, dass der Bundesrat in Washington nichts mehr erreichen kann. Die Strategie, allein zu verhandeln, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.»

Er fordert stattdessen eine härtere Gangart: «Die Schweiz muss Klage bei der WTO einreichen, gezielte Gegenmassnahmen beschliessen, betroffene Unternehmen unterstützen und die EU-Verträge in Kraft setzen. Sich jetzt noch abhängiger von den USA zu machen, wäre brandgefährlich.»

Mit dieser Forderung nach Eskalation kann Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter wenig anfangen. «Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solche Forderungen. Wir sollten vielmehr der Verhandlungsdelegation den Rücken stärken», sagte die Baselbieter Nationalrätin wenige Stunden vor dem Treffen.

