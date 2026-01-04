  1. Privatkunden
Keine Fluchtgefahr Bar-Betreiberpaar muss vorerst nicht in Untersuchungshaft

SDA

4.1.2026 - 19:52

Blumen und Kerzen sind als Zeichen des Gedenkens an die Opfer nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana hinterlegt.
Blumen und Kerzen sind als Zeichen des Gedenkens an die Opfer nach dem Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana hinterlegt.
KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Nach dem tödlichen Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS steht das Betreiberpaar im Fokus der Ermittler – doch eine Untersuchungshaft ist vorerst vom Tisch.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

04.01.2026, 19:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Walliser Staatsanwaltschaft sieht derzeit keine Voraussetzungen für Untersuchungshaft gegen das Betreiberpaar der Bar «Le Constellation», da weder Flucht- noch Wiederholungs- oder Kollusionsgefahr bestehe.
  • Gegen die beiden wird wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Verursachung einer Feuersbrunst ermittelt, wobei bis zu einem Urteil die Unschuldsvermutung gilt.
  • Das Feuer in der Bar soll durch Wunderkerzen auf Champagnerflaschen ausgelöst worden sein.
Mehr anzeigen

Die Kriterien für eine Untersuchungshaft des Betreiberpaares der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS sind derzeit nicht erfüllt. Das erklärte die Walliser Staatsanwaltschaft am Sonntag, zwei Tage nach der Anklageerhebung.

Derzeit bestehe kein Verdacht, dass sich die Beschuldigten dem Strafverfahren oder einer zu erwartenden Strafe durch Flucht entziehen wollen. Auch die anderen Kriterien wie Rückfall- oder Kollusionsgefahr kämen nicht in Betracht, erklärte Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud.

Die Walliser Staatsanwaltschaft hatte am Samstag eine Strafuntersuchung gegen das Betreiberpaar des Lokals eröffnet. Ihm wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst vorgeworfen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Tragödie in Crans-Montana VS. Identifizierung der Opfer schreitet voran +++ Stiller Trauermarsch und ein Meer von Blumen und Kerzen

Tragödie in Crans-Montana VSIdentifizierung der Opfer schreitet voran +++ Stiller Trauermarsch und ein Meer von Blumen und Kerzen

Laut Staatsanwaltschaft deutet alles darauf hin, dass das Feuer von «Wunderkerzen» ausging, die auf Champagnerflaschen angebracht waren. Gemäss Bildern in den sozialen Netzwerken soll eine Person auf den Schultern einer anderen Person versehentlich die Decke in Brand gesetzt haben. Die Ermittler konzentrieren sich nun unter anderem auf das Material der Akustikplatten, die an der Decke angebracht waren.

In der Strafuntersuchung tritt die Gemeinde Crans-Montana als Zivilklägerin auf. Die Gemeinde wolle, dass die Tragödie schnell vollständig aufgeklärt werde.

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Brandschutzexperte: «Das hätte nicht passieren dürfen»

Nach dem verheerenden Brand von Crans-Montana nimmt ein Brandschutzexperte Stellung. Er sagt, dass sich das Inferno hätte verhindern lassen.

02.01.2026

Mehr zur Tragödie im Wallis

«Eiskalter Zynismus». Ständerat sorgt mit Äusserung zu Bar-Inferno für Empörung

«Eiskalter Zynismus»Ständerat sorgt mit Äusserung zu Bar-Inferno für Empörung

«Wir sind ständig den Tränen nah». Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno

«Wir sind ständig den Tränen nah»Walliser Spitaldirektor spricht über Zustände nach Brand-Inferno

Längere Fluchtwege, mehr Eigenverantwortung. Schweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

Längere Fluchtwege, mehr EigenverantwortungSchweiz will ausgerechnet jetzt Brandschutz-Vorschriften lockern

