Tausende protestieren gegen Rechtsextremisten Sellner

Marburg, 30.07.2024: PROTEST GEGEN RECHTSEXTREMISTEN Eine geplante Lesung von Martin Sellner treibt am Montag in Marburg mehrere Tausend Menschen auf die Strasse Ton Oma: «Wir sind hier in Marburg, weil wir die Lesereise des Herrn Sellners für eine Frechheit halten. Wir finden nicht, dass der ungestört hier in Deutschland seine rassistischen Äusserungen hier machen soll.» Zu der Kundgebung hatten die Stadt und das Netzwerk für Demokratie und gegen Rechtsextremismus aufgerufen Sellner war der Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich POLIZEI TEILT AM ABEND MIT: Die Lesung habe vor etwa 50 Menschen in Gladenbach stattgefunden, etwa 20 Kilometer von Marburg entfernt

31.07.2024