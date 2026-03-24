Der Bund hat die Nebenjobs seiner Angestellten nicht im Griff. Bild: Keystone

Bundesangestellte haben tausende Nebenjobs – doch niemand weiss genau, wer was macht. Ein Bericht der Finanzkontrolle zeigt: Beim Melden und Prüfen herrscht Chaos, und mögliche Interessenkonflikte bleiben unerkannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bericht der Finanzkontrolle zeigt: Der Bund hat kaum Überblick über die Nebenjobs seiner Angestellten.

Meldungen laufen noch immer auf Papier, jede Amtsstelle handhabt die Regeln anders – von der 110-Prozent-Grenze bis zu bezahlten Freitagen.

Die Prüfer fordern endlich ein zentrales digitales System und klare Regeln für alle. Mehr anzeigen

Die Schweizer Bundesverwaltung pflegt eine Miliztradition: Viele ihrer Angestellten engagieren sich nebenbei in Vereinen, Unternehmen oder öffentlichen Ämtern. Das gilt offiziell als Ausdruck von Bürgernähe – doch die Grenze zwischen Engagement und Interessenkonflikt verschwimmt zunehmend.

Ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zeigt: Der Bund weiss oft nicht genau, wer was nebenbei tut. Jeder macht es ein bisschen anders – je nach Amt, Abteilung und Chef. Meldungen laufen noch immer über Papierformulare. Die EFK nennt das «veraltet und risikobehaftet», weil Formulare verloren gehen und Listen unvollständig sind. Ein zentrales elektronisches System fehlt bis heute.

Besonders heikel ist die Kontrolle der sogenannten 110-Prozent-Regel. Sie besagt, dass Hauptjob und Nebenbeschäftigung zusammen höchstens 110 Prozent eines Vollzeitpensums betragen dürfen – also rund vier Stunden pro Woche extra. In der Praxis beruht die Einhaltung auf Vertrauen und Selbstdeklaration. Kaum ein Amt kontrolliert wirklich, ob die Grenze eingehalten wird.

«Double Dipping» auf Kosten der Steuerzahler

Dazu kommt ein wild gemischter Umgang mit bezahltem Urlaub für öffentliche Mandate. Während etwa das Seco keine bezahlten Freitage gewährt, sobald das Amt entschädigt ist, erlaubt das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) bis zu fünf Tage bezahlte Abwesenheit – unabhängig von Drittvergütungen. Einheitliche Regeln? Fehlanzeige.

Die EFK warnt zudem vor «Double Dipping» – also doppelten Entschädigungen auf Kosten der Steuerzahlenden. Wer während der Arbeitszeit für Dritte arbeitet und dafür Honorar kassiert, müsste das eigentlich abliefern. Doch ohne digitales Kontrollsystem prüft offenbar niemand, ob das auch gemacht wird.

Ein weiterer Schwachpunkt sind die Handelsregistereinträge. In einzelnen Fällen waren Beamte in relevanten Positionen privat in Stiftungen oder Firmen engagiert, ohne das dem Bund gemeldet zu haben. Die Finanzkontrolle fordert deshalb eine generelle Meldepflicht für alle Handelsregistereinträge von Bundesangestellten.

Auch beim Reporting ans Parlament hapert es. Die Berichte über Nebentätigkeiten von Kaderleuten enthalten teils ungenaue oder falsche Angaben. So wurde ein Verwaltungsratsmandat mit drei Arbeitstagen deklariert, während der Geschäftsbericht der Firma acht Tage auswies. Die EFK verlangt klare Regeln, was als Nebenjob, Entsendung oder Teil des Stellenprofils gilt.

Das Personalamt (EPA) stimmt den Empfehlungen grundsätzlich zu – warnt aber, dass laufende IT-Programme die Umsetzung verzögern könnten.