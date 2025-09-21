Vom Fedpol zu israelischem Fonds – Nicoletta della Valle in der Kritik

Vier Monate nach ihrem Abschied als Leiterin des Bundesamts für Polizei arbeitet sie für einen israelischen Fonds: Die Israel-Unterstützerin Nicoletta della Valle steht in der Kritik (Archivbild). Bild: KEYSTONE

Nach ihrem Wechsel zu einer israelischen Investmentfirma steht die Ex-Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle im Zentrum der Kritik. Bundesrat Jans mahnt sie öffentlich, die Uni Bern lädt sie von einem Vortrag aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Monate nach ihrem Abschied als Chefin des Bundesamts für Polizei Fedpol arbeitet Nicoletta della Valle für einen israelischen Investment Fund.

Dieser relativ schnelle Wechsel löst Diskussionen aus. Bundesrat Jans kritisiert della Valle öffentlich und erinnert sie an das Amtsgeheimnis, an das sie weiterhin gebunden sei.

Das Umfeld della Valles vermutet, dass deren öffentlich gezeigte, pro-israelische Haltung der Grund sei, weshalb sie so stark kritisiert werde.

Ende April 2025 hatte Nicoletta della Valle ihren letzten Arbeitstag als Chefin des Fedpol, dem Bundesamt für Polizei. Ob die Abgangsentschädigung von 340'000 Franken zu dem Zeitpunkt schon auf ihrem Konto war, ist nicht bekannt. Vereinbart hat Bundesrat Beat Jans sie mit ihr schon ein Jahr vorher.

Rund vier Monate später tritt sie ihren neuen Job als Beraterin für Sicherheit und Rüstung beim israelischen Investment-Fonds Campel Capital an. Dieser Wechsel aus dem Schweizer Sicherheitsapparat in ein privates Unternehmen, das Start-ups unter anderem im Sicherheitsbereich unterstützt, gibt seit Wochen Anlass zu Diskussionen. Die israelische Firma habe della Valle rekrutiert, damit sie Kontakte zwischen israelischen Firmen und europäischen Polizeikorps für Beschaffungsaufträge herstelle, schreibt die «Neue Zürcher Zeitung».

Bundesrat Jans, ihr ehemaliger Vorgesetzter, hat sie via Interview mit dem «Tages-Anzeiger» daran erinnert, dass sie keine heiklen Daten des Bundes preisgeben dürfe – sie mache sich sonst strafbar. Das dürfte der Juristin klar sein, die bis zu ihrem Abschied 25 Jahre für des Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement gearbeitet hat.

Wie schnell dürfen Chefbeamte die Seite wechseln?

Jans sagt in jenem Beitrag auch, er habe keine Karenzfrist verhängt, also eine Wartezeit, während der die Spitzenbeamte kein anderes Mandat annehmen dürfe. Dies, weil sie ihm gegenüber nur angekündigt habe, ein Café in Bern eröffnen zu wollen. Vom sehr viel kritischeren Job bei Campel Capital habe sie nichts gesagt. Dieses Unternehmen hatte sie laut «NZZ» aber schon im November 2024 kontaktiert. Die Abgangsmodalitäten hätten Jans und della Valle im April 2024, ein Jahr vor ihrem Abschied vereinbart, so die «NZZ».

Auch in einer Fragestunde im Nationalrat kritisierte der Justizminister seine ehemalige Chefbeamtin wegen des schnellen Job-Wechsels. Der «NZZ» sagt sein Sprecher, Nicoletta della Valle erhalte auch noch eine schriftliche Erinnerung an ihre Pflicht zur Wahrung des Amts- und Berufsgeheimnisses.

Eine Karenzfrist für ausscheidende Kadermitarbeitende des Bundes ist nicht vorgeschrieben, auch nicht, wenn sie wie die Fedpol-Chefin ohne Zweifel über kritisches Wissen verfügen. Diesen Umstand kritisiert die Dienstchefin des Nationales Zentrum des Instituts für Föderalismus der Uni Freiburg, die zu diesem Thema geforscht hat.

Das EJPD kontert, eine obligatorische Frist, während der die Jobwahl eingeschränkt bliebe, würde die Anstellung neuer Mitarbeiter*innen erschweren. Der Bund verlässt sich also auf die Zurückhaltung seiner Spitzenleute, wenn sich diese eine neue Tätigkeit suchen.

Hintergrund: della Valle ist dezidierte Israel-Unterstützerin

Für Nicoletta della Valle haben die Diskussionen bereits Folgen. So lädt die Universität Bern sie als Rednerin einer Diplomfeier aus. Sie habe selber auf das Reputationsrisiko hingewiesen, den Entscheid hätten sie in Absprache getroffen, so die Uni-Leitung zur «NZZ». Und selbst beim Café-Projekt sollen sich andere Beteiligte von ihr distanzieren.

Im Hintergrund spielt da auch die Diskussion um den Gaza-Krieg eine Rolle. Nicoletta della Valle steht seit langem dezidiert hinter der israelischen Regierung. Andere Einheiten der Bundesverwaltung, etwa das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA steht der Regierung Netanjahu sehr viel kritischer gegenüber, was offenbar immer wieder zu intensiven Meinungsverschiedenheiten führte.

Nicoletta della Valle äussert sich nicht öffentlich zur Diskussion um ihre neue Anstellung. Ihr Umfeld sieht ein Cancelling der ehemaligen Fedpol-Chefin im Gang, weil aktuell eine Anti-Israel-Stimmung herrsche.