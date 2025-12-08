  1. Privatkunden
Millionen versenkt Bieler Krypto-Gründer taucht unter – nun soll er in Brasilien leben

Lea Oetiker

8.12.2025

Die meisten Anleger hatte der Bieler über persönliche Kontakte in der Region gewonnen und mit hohen Renditeversprechen gelockt.
Nicolas Armer/dpa

Nach dem Verlust von sieben Millionen Franken bei Cryptogate Partners SA ist der Gründer untergetaucht. Die Berner Behörden ermitteln wegen mutmasslichen Anlagebetrugs.

Lea Oetiker

08.12.2025, 20:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gründer der Bieler Krypto-Firma Cryptogate Partners SA ist verschwunden.
  • Die Firma soll rund sieben Millionen Franken verloren haben.
  • Die Behörden ermitteln wegen Betrugs.
Mehr anzeigen

Nach dem Zusammenbruch der Bieler Kryptowährungsfirma Cryptogate Partners SA ist der Gründer des Unternehmens verschwunden. Laut dem Amt für Wirtschaftskriminalität des Kantons Bern beläuft sich der Schaden auf rund sieben Millionen Franken, wie «20 Minuten» berichtet.

Gegen den Mann, der Anfang 30 ist, liegen elf Strafanzeigen vor. In einer Abschiedsmail an seine Investoren schrieb der Unternehmer Anfang 2025, er habe einen «unverzeihlichen Fehler» begangen und sei «alleine gegangen, anstatt sich das Leben zu nehmen».

Seither fehlt von ihm jede Spur. Hinweise deuten darauf hin, dass er sich zuletzt in Brasilien aufgehalten haben könnte. Die meisten Anleger hatte der Bieler über persönliche Kontakte in der Region gewonnen und mit hohen Renditeversprechen gelockt – teils bis zum Zehnfachen der Anfangsinvestition.

Ermittlungen eingeleitet

Einige verloren ihre gesamten Ersparnisse, einzelne Investitionen sollen bis zu zwei Millionen Franken betragen haben.

In seiner Nachricht kündigte der Gründer an, seine Mutter werde seine Wohnung verkaufen, um das Geld zurückzuzahlen. Die Immobilie wurde inzwischen beschlagnahmt, ihr Wert deckt jedoch nur einen Bruchteil der Verluste.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, macht aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten.

