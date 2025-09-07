Schaffhauser Künstler gerät mit Blocher-Schwiegersohn aneinander

Streit um einen geplatzten Deal Unternehmer Roberto Martullo streitet sich mit Künstler … Bild: KEYSTONE … Beat Toniolo um einen Deal. Das Foto entstand im Mai 2013. Bild: KEYSTONE Streit um einen geplatzten Deal Unternehmer Roberto Martullo streitet sich mit Künstler … Bild: KEYSTONE … Beat Toniolo um einen Deal. Das Foto entstand im Mai 2013. Bild: KEYSTONE

Ein Kunstprojekt am Rheinfall führt zu einem heftigen Konflikt zwischen dem Schaffhauser Künstler Beat Toniolo und dem Unternehmer Roberto Martullo. Der Streit dreht sich um eine geplatzte Sponsoring-Vereinbarung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Künstler Beat Toniolo und Unternehmer Roberto Martullo streiten über einen geplatzten Sponsoring-Deal für ein Kunstprojekt zur Frauen-EM am Rheinfall.

Martullo zog seine Zusage für das Platzieren des Künzli-Logos auf einer riesigen Fahne zurück, nachdem er von einer EU-Beteiligung am Projekt erfahren hat.

Toniolo fordert trotz der Absage die vereinbarte Zahlung von 7'500 Franken und hat rechtliche Schritte eingeleitet, während Martullo sich getäuscht fühlt und nicht zahlen will. Mehr anzeigen

Der Schaffhauser Künstler Beat Toniolo und der Unternehmer Roberto Martullo, Ehemann der SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, sind in einen Streit verwickelt. Der Konflikt dreht sich um ein Kunstprojekt, das Toniolo im Rahmen der Frauen-EM am Rheinfall realisierte, wie der «Blick» berichtet.

Eine XXL-Fahne, die die Flaggen aller teilnehmenden Nationen zeigte, sollte auch das Logo der Traditionsmarke Künzli-Schuhe tragen, die Martullo 2024 übernommen hatte.

Toniolo, der seit den 1970er Jahren ein Fan der Künzli-Schuhe ist, bot Martullo an, das Logo für 7500 Franken auf der Fahne zu platzieren. Nach anfänglichem Zögern stimmte Martullo zu, doch kurz vor dem Druck der Fahne zog er seine Unterstützung zurück. Der Grund: Die EU hatte angeboten, ihr Logo ebenfalls auf der Fahne zu platzieren und ein Grusswort beizusteuern. Diese Nachricht verärgerte Martullo, der daraufhin den Deal stornierte.

Martullo fühlt sich getäuscht

Trotz der Absage von Martullo wurde die Fahne am 25. Juni eingeweiht, allerdings ohne das Künzli-Logo. Toniolo forderte dennoch die vereinbarte Zahlung, was Martullo ablehnte. Der Künstler beschloss daraufhin, Martullo zu betreiben, da er sich durch den Rückzug des Unternehmers finanziell geschädigt sah, berichtet der «Blick».

Martullo hingegen fühlt sich von Toniolo getäuscht, da dieser ihm die Beteiligung der EU verschwiegen habe. Er betont, dass er das Künzli-Logo nicht auf einer Fahne sehen wolle, die auch die EU repräsentiert. Toniolo kündigt an, um das Geld zu kämpfen, während Martullo jegliche Zahlung verweigert.