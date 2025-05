Er ist der neue Inhaber der Traditionsschuhmarke Künzli. Nun will er die Marke etablieren. Tiktok

Auf der Sneakerness-Messe donnern Reggaeton-Beats, der Schaumstoff riecht nach Popcorn – und mitten drin steht Roberto Martullo, 63, mit einem breiten Grinsen. Er zeigt auf seine neueste Kreation: Künzli-Sneaker. Weisse Lederschuhe mit dickerer Sohle, die traditionellen fünf Streifen – und einer Botschaft: Die Kultmarke aus der Schweiz ist zurück. Und sie kommt nicht leise. Das berichtet der «Tages Anzeiger».

Noch im letzten Herbst schien Künzli am Ende. 97 Jahre Schuhgeschichte drohten, still und leise zu enden. Doch dann griff Martullo zu. SVP-nah, Teilzeit-Hausmann, Ex-Autohändler – und plötzlich Schuhunternehmer mit Mission. Die elf gekündigten Angestellten? Fast alle zurückgeholt. Die Marke? Radikal neu aufgestellt. Der neue Chef? So präsent wie nie.

«Ich hatte mich eigentlich auf ein ruhiges Leben eingestellt», sagt Martullo gegenüber dem «Tages Anzeiger», «aber dann erfuhr ich, dass niemand Künzli übernehmen wollte. Da war für mich klar: Ich mache das.»

Der aufgrund einer fehlenden Nachfolgelösung von der Schliessung bedrohte Schuhhersteller Künzli hat mit Roberto Martullo einen neuen Besitzer gefunden. sda

Der Charme des Unbeholfenen

An der Sneakerness bewegt sich Martullo zwischen Retro-Popcornmaschine und Jugendkultur. Er schwitzt, wirbt – und wirkt ehrlich begeistert. «Die Jungen wollen alles weiss», sagt er, während er auf seine Pastellmodelle zeigt. Ob es funktioniert? «Meine Kinder sagen: Das Modell ist was für Goldküsten-Mütter über 40.»

Statt weiter im Windischer Fabrikladen zu bleiben, zieht Künzli an den Paradeplatz. «Hier können wir testen, was geht», sagt Martullo. Noch ist der Laden nicht offiziell eröffnet, doch erste Neugierige tröpfeln rein. Und siehe da: Die Klassiker bleiben beliebt. Genau der Spagat, den Martullo meistern muss – Tradition bewahren, aber cooler werden.

Vom Auto zum Turnschuh

Seine Wurzeln liegen bei Leder und Leim: Martullos Eltern waren italienische Gastarbeiter in Schuhfabriken. Seine ersten Verkaufslektionen lernte er als junger Autohändler – eine Schule, wie er sagt: «Wenn du das Verkaufen lernen willst, verkauf Autos.»

Nun verkauft er Schuhe für 400 Franken – «Made in Portugal», aus bestem Material. Ob das die Jungen zahlen? Nur, wenn’s knallt – in Design und Marke.

Doch das Gesicht der Marke polarisiert. Markenexperte Benjamin Gilgen warnt: «Martullo steht nicht für das moderne, nachhaltige, unabhängige Lebensgefühl, das Künzli verkörpern will.» Die Botschaft: Wenn’s jung und hip werden soll, braucht es auch junge und hippe Köpfe.

Der erste Influencer – und gleich ein Treffer

Ein Lichtblick: Comedian Gabirano, 150'000 Follower, probierte spontan einen Künzli-Sneaker – und schwärmte auf Instagram: «Beeeste Qualität». Das Video? Ein Volltreffer. Auch Martullos Ehefrau Magdalena Martullo-Blocher (ja, die) liess sich spontan vor der Kamera interviewen. Ihr Sneaker-Statement auf Englisch? 400'000 Views in drei Tagen.

Ein bisschen naiv? Vielleicht. Ein bisschen waghalsig? Sicher. Aber Roberto Martullo bringt Bewegung in eine Marke, die fast vergessen war. Und vielleicht – ganz vielleicht – schreibt er gerade das Comeback des Jahres.