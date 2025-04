Roberto Martullo rettete das Schuhunternehmen vor dem Untergang. Bild: Tiktok

Die Traditionsmarke Künzli, gerettet von Roberto Martullo, eröffnet bald einen neuen Flagship-Store in Zürich. Der Standort verspricht eine neue Ära für die Marke.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Unternehmer Roberto Martullo hat die Schweizer Traditionsmarke Künzli vor dem Aus gerettet.

Jetzt kündigt Martullo grosse Zukunftspläne mit Künzli an.

In der Stadt Zürich soll nun ein neuer Laden eröffnet werden und nach Ostern seine Türen öffnen. Mehr anzeigen

Einst waren die Schuhe von Künzli eine echte Schweizer Traditionsmarke. Kürzlich berichteten Medien vom möglichen Untergang der Firma. Doch die Marke wurde gerettet und es gibt Ideen für eine bessere Zukunft.

Roberto Martullo, der die Traditionsmarke Künzli vor dem Aus bewahrte, plant die Eröffnung eines neuen Flagship-Stores in Zürich. Der Laden, der sich zwischen dem Fraumünster und dem Paradeplatz befindet, soll nach Ostern seine Türen öffnen. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Martullo selbst verkündete die Neuigkeit in einem Video auf sozialen Medien, in dem er den Standort als «sehr gut gelegen» beschreibt. Der neue Store an der Poststrasse 8 wird derzeit von Handwerkern vorbereitet.

Erste Schuhe stehen schon bereit

Erste Schuhmuster sind bereits ausgestellt, und Martullo hofft, bald Kunden im Laden begrüssen zu können. Die Wahl des Standorts ist kein Zufall: In der Umgebung verkehren viele wohlhabende Menschen, die als potenzielle Kunden für die hochwertigen Künzli-Schuhe gelten.

Künzli bietet eine begrenzte Auswahl an Modellen, darunter den Vintage-Schuh für 299 Franken und eine neue Sneakers-Linie für 399 Franken, die sich an ein jüngeres Publikum richtet.

Die Schuhe werden in Portugal hergestellt, während die orthopädischen Modelle in einer eigenen Fabrik in Albanien produziert werden. Martullo betont, dass ein physischer Laden wichtig ist, da viele Kunden Schuhe vor dem Kauf anprobieren möchten.

Fast hundert jährige Traditionsgeschichte

Die Geschichte von Künzli reicht bis ins Jahr 1927 zurück, als Werner Künzli die Firma zur Herstellung von Sportschuhen gründete. Die charakteristische Fünfer-Patentschnürung wurde von seinem Sohn Kurt entwickelt und ist bis heute ein Markenzeichen.

Fast ein Jahrhundert später stand die Firma kurz vor dem Aus, bis Martullo im Herbst 2024 eingriff und den Betrieb übernahm. Für ihn ist es ein Herzensprojekt, da seine Eltern selbst in der Schuhindustrie tätig waren.

Martullo investiert nicht nur in den neuen Store, sondern auch in die Erneuerung der IT-Infrastruktur der Marke. Wie viel er insgesamt investiert hat, bleibt unklar, doch es ist offensichtlich, dass er der Marke ein neues Gesicht geben möchte. Der neue Flagship-Store in Zürich ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.