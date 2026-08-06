Ein Mann aus dem Kanton Luzern liess sich über Facebook als Kurier anwerben und transportierte über 100'000 Franken aus Betrugsdelikten. Obwohl er früh ahnte, dass etwas nicht stimmte, arbeitete er weiter. Nun wurde er wegen mehrfacher Geldwäscherei verurteilt.

Der Mann muss für seine Kurierfahrten tief in die Tasche greifen. (Symbolbild)

Darum geht’s Ein im Internet angeworbener Mann erhielt für jede Kurierfahrt 1000 Franken und kassierte insgesamt 8000 Franken.

Bei acht Übergaben transportierte er Geld aus sieben Betrugsfällen im Gesamtwert von mehr als 100'000 Franken.

Neben Busse und Verfahrenskosten muss er seinen Kurierlohn abgeben und könnte zusätzlich schadenersatzpflichtig werden. Zusammenfassung erstellt mit

Ein vermeintlich lukrativer Kurierjob auf Facebook kommt einen Mann aus Ebikon LU teuer zu stehen. Im August 2023 meldete er sich auf ein Inserat und erhielt von einem Mann mit dem Decknamen «Marcel» das Angebot, auf Abruf Pakete abzuholen. Pro Fahrt sollte er 1000 Franken erhalten, wie aus einem Strafbefehl der Schwyzer Staatsanwaltschaft hervorgeht.

Schon beim ersten Auftrag holte der heute 44-Jährige bei einem Mann in Ibach SZ ein Couvert mit 14'800 Franken ab. Die Tätergruppe und Auftraggeber des Kuriers hatte dem Opfer zuvor erzählt, das Geld müsse von der Nationalbank überprüft werden. Der Kurier übergab das Couvert anschliessend einem weiteren Mittelsmann.

Nur wenige Tage später wurde dasselbe Opfer erneut um 10'800 Franken gebracht. Wieder holte der Mann das Geld ab, übergab es an die Täterschaft und erhielt dafür 1000 Franken.

In den folgenden Wochen wiederholte sich das Vorgehen mehrfach bei verschiedenen Personen. Die Täter brachten ihre Opfer aus der Zentralschweiz mit erfundenen Geschichten dazu, Bargeld abzuheben. Mal gaben sie sich als Ermittler aus, mal behaupteten sie, Bankangestellte würden Kundinnen und Kunden bestehlen.

Der Kurier holte das Geld jeweils ab und übergab es an anonymen Treffpunkten wie Bahnhöfen oder Fast-Food-Restaurants. Insgesamt listet der rechtskräftige Strafbefehl acht Übergaben auf. Der Mann verdiente damit 8000 Franken.

Er hielt sogar Drogen für möglich

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätte ihm spätestens nach dem ersten Auftrag klar sein müssen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Kurierdienst handelte.

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Er habe für einfache, kurzfristig erteilte Aufträge aussergewöhnlich viel Geld erhalten, seinen Auftraggeber kaum gekannt und bereits beim ersten Couvert bemerkt, dass es Bargeld enthielt.

«Da sein erster Gedanke war, dass es bei dieser Entlöhnung um Drogen gehe, hätte er damit rechnen müssen, dass es kein normaler Kurierdienst war», heisst es im Strafbefehl.

Suche nach Polizeimeldungen

Dem Mann war offenbar bewusst, dass etwas nicht stimmen könnte. Er suchte im Internet nach Polizeimeldungen, um herauszufinden, ob sein Job Teil einer Betrugsmasche war.

Weil er nichts Passendes fand, nahm er weitere Aufträge an. Genau dieses Verhalten wertete die Staatsanwaltschaft als Hinweis darauf, dass er die kriminelle Herkunft des Geldes zumindest in Kauf nahm.

Für den Mann werden seine kriminellen Kurierfahrten nun teuer. Er wurde wegen mehrfacher Geldwäscherei zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 70 Franken verurteilt. Diese Geldstrafe von insgesamt 12'600 Franken wird aufgeschoben.

Direkt bezahlen muss er hingegen eine Busse von 3150 Franken sowie Verfahrenskosten von 8395 Franken. Insgesamt werden damit 19'545 Franken fällig. Ausserdem werden die 8000 Franken eingezogen, die er mit den Kurierfahrten verdient hat.

Damit könnte es jedoch noch nicht getan sein. Laut Strafbefehl ist der Mann gegenüber den Geschädigten grundsätzlich schadenersatzpflichtig. Da ihm insgesamt mehr als 100'000 Franken übergeben wurden, könnten weitere Forderungen folgen.

Der Strafbefehl ist rechtskräftig.