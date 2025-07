Plötzlich Winter im Juli – das steckt hinter dem seltenen Phänomen

Am Dienstag regnet es noch, ab Freitag kommt der Sommer wieder. KEYSTONE

Nach wochenlanger Hitze bringt eine seltene Nordströmung frische Luft in die Schweiz. Doch der Kälteeinbruch ist nur von kurzer Dauer: Bereits ab Freitag steigen die Temperaturen wieder deutlich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine seltene Nordwestströmung bringt der Schweiz nach wochenlanger Hitze kurzzeitig kühlere Temperaturen und dringend benötigten Regen.

Ab Freitag wird es jedoch wieder sommerlich warm mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad – extreme Hitze bleibt vorerst aus.

Mit einem bisherigen Temperaturüberschuss von 3,7 Grad könnte der Sommer 2025 den Rekordsommer 2003 übertreffen, sofern die zweite Sommerhälfte ähnlich warm verläuft. Mehr anzeigen

Nach Wochen der Trockenheit und Hitze bringt eine Nordwestströmung endlich Abkühlung in die Schweiz. Doch wer auf eine längere Verschnaufpause hofft, wird enttäuscht: Bereits ab Freitag soll es wieder sommerlich warm werden – wenn auch nicht mehr ganz so heiss wie zuvor.

«Die Luft kommt von Norden, was im Sommer eher selten vorkommt», erklärt Meteorologe Roger Perret. Das aktuelle Wettergeschehen sei das Resultat einer ungewöhnlichen Strömungslage: «Die Hitze kam aus dem Süden, jetzt drängt kühlere Luft aus dem Norden nach – eine Konstellation, die früher häufiger vorkam, in den letzten Jahren aber seltener geworden ist, vor allem wegen des Klimawandels.» Ungewöhnlich sei das aber nicht. «Schaut man die Langzeitdaten an, gab es im Juli auch schon kühlere Tage.»

Roger Perret ist Meteorologe bei Meteonews. Für ihn kommt die Abkühlung gelegen. Meteonews

Ein kurzes Aufatmen – auch für die Natur

Die Abkühlung bringt auch Regen – und den kann die ausgedörrte Natur gut gebrauchen. «Es war jetzt sehr lange trocken», so Perret. Selbst Schnee oberhalb von 2000 Metern sei unproblematisch: «Das macht der Natur nichts.» In gewissen Regionen, wie zum Beispiel der Innerschweiz, regnete es laut Perret sogar ziemlich stark. Dennoch bleiben Regionen, wie das Wallis, beispielsweise immer noch eher trocken.

Bereits am Mittwoch bleibe das Wetter «etwas verhalten», danach geht es wieder bergauf: «Ab Freitag wird es erneut sommerlich», prognostiziert Perret. «Die Temperaturen werden dann zwar nicht mehr so extrem wie zuvor, aber sie bleiben stabil zwischen 25 und 30 Grad.»

Wird 2025 ein neuer Rekordsommer?

Ein Blick auf die bisherigen Sommerdaten zeigt: Die Schweiz steckt in einem Hitzesommer der Sonderklasse. «Wir haben aktuell einen Temperaturüberschuss von 3,7 Grad», sagt Perret. Damit übertrifft 2025 bislang sogar den Rekordsommer von 2003, der mit einem Plus von 3,1 Grad in die Geschichte einging.

«Hier müssen wir aber noch abwarten, weil wir erst in der Hälfte des Sommers sind.» Die nächsten Monate würden den Überschuss noch etwas drücken, so Perret.

