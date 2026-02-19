Ausserhalb von Wohlen hat sich am Donnerstagmorgen ein Selbstunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, blieb der Lenker unverletzt.
Der Unfall passierte am 19. Februar 2026 kurz nach 9.30 Uhr auf der Farnstrasse. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Golf vom Kreisverkehr bei der Büttikerstrasse in Richtung Muri. Auf der übersichtlichen Hauptstrasse geriet das Auto rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach mehrere Büsche, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Schliesslich kam er auf dem Dach liegend auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand.
Der Lenker konnte selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug kriechen. Eine Ambulanz untersuchte ihn vor Ort. Er blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.
Nach ersten Erkenntnissen hantierte der Mann während der Fahrt am Autoradio. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Polizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft Aargau.