Wohlen AG Kurzer Griff ans Radio – Auto landet auf dem Dach

Petar Marjanović

19.2.2026

Der Unfall passierte am 19. Februar 2026 kurz nach 9.30 Uhr auf der Farnstrasse.
Der Unfall passierte am 19. Februar 2026 kurz nach 9.30 Uhr auf der Farnstrasse.
KAPO AG

Ein kurzer Griff ans Autoradio – und der Wagen landet auf dem Dach. Ausserhalb von Wohlen verlor ein 28-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Redaktion blue News

19.02.2026, 14:44

19.02.2026, 14:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ausserhalb von Wohlen verlor am Donnerstagmorgen ein 28-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen, weil er am Autoradio hantierte.
  • Das Auto kam von der Farnstrasse ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach auf einem Radweg liegen.
  • Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, blieb der Mann unverletzt und wurde an die Staatsanwaltschaft Aargau verzeigt.
Mehr anzeigen

Ausserhalb von Wohlen hat sich am Donnerstagmorgen ein Selbstunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, blieb der Lenker unverletzt.

Der Unfall passierte am 19. Februar 2026 kurz nach 9.30 Uhr auf der Farnstrasse. Ein 28-jähriger Mann fuhr mit seinem VW Golf vom Kreisverkehr bei der Büttikerstrasse in Richtung Muri. Auf der übersichtlichen Hauptstrasse geriet das Auto rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach mehrere Büsche, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich. Schliesslich kam er auf dem Dach liegend auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand.

Nach ersten Erkenntnissen hantierte der Mann während der Fahrt am Autoradio.
Nach ersten Erkenntnissen hantierte der Mann während der Fahrt am Autoradio.
KAPO AG

Der Lenker konnte selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug kriechen. Eine Ambulanz untersuchte ihn vor Ort. Er blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hantierte der Mann während der Fahrt am Autoradio. Dadurch verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Polizei verzeigte ihn an die Staatsanwaltschaft Aargau.

