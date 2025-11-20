Die Kutsche wurde bei dem Unfall beschädigt. Kapo TG

In Amlikon-Bissegg TG ist am Mittwochnachmittag eine Pferdekutsche ausser Kontrolle geraten. Der Kutscher stürzte vom Wagen, wenig später wurde ein Fussgänger von der führerlosen Kutsche angefahren und mittelschwer verletzt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Amlikon-Bissegg TG ist eine Pferdekutsche auf der Thurtalstrasse ausser Kontrolle geraten und von der Strasse abgekommen.

Der 68-jährige Kutscher stürzte vom Wagen und wurde leicht verletzt, später wurde ein 72-jähriger Fussgänger von der führerlosen Kutsche mittelschwer verletzt.

Ein Pferd zog sich leichte Verletzungen zu, die Kantonspolizei Thurgau klärt die genaue Unfallursache ab. Mehr anzeigen

In der Thurgauer Gemeinde Amlikon-Bissegg ist es am Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, war kurz nach 14 Uhr ein 68-jähriger Mann mit einem Pferdekutschen-Gespann auf der Thurtalstrasse unterwegs.

Im Bereich Leutmerken verlor der Kutscher die Kontrolle: Eines der Pferde ging plötzlich durch, die Kutsche geriet von der Fahrbahn und kam von der Strasse ab. Der 68-Jährige stürzte vom Wagen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Das Gespann blieb jedoch nicht stehen. Die Kutsche und die beiden Pferde rannten in nördlicher Richtung über einen Feldweg weiter. Beim Vorbeifahren an einer Kapelle kam es zur nächsten Kollision: Ein 72-jähriger Fussgänger wurde von der führerlosen Kutsche erfasst. Der Mann wurde mittelschwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie «Blick» berichtet.

Die Tiere konnten wenig später angehalten werden. Eines der Pferde wies leichte Verletzungen auf und wurde zur weiteren Kontrolle zu einem Tierarzt gebracht.

Am Kutschen-Gespann und der Umgebung entstand Sachschaden von einigen Tausend Franken. Die Kantonspolizei Thurgau hat eine Untersuchung zum genauen Unfallhergang aufgenommen.