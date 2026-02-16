  1. Privatkunden
Gefahr von Lawinen und Sturm Walliser Dorf wird evakuiert

16.2.2026

Das Dorf Le Fouly muss evakuiert werden.
Das Dorf Le Fouly muss evakuiert werden.
Screenshot Google Maps

Heftige Winde und angekündigte Niederschläge zwingen die Behörden im Unterwallis zum Handeln. In La Fouly VS müssen ab Montagvormittag mehrere Zonen geräumt werden.

Sven Ziegler

16.02.2026, 10:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In La Fouly VS wurden mehrere Gebiete wegen starker Unwetter vorsorglich evakuiert.
  • Betroffen sind Gebäude in den roten und blauen Lawinengefahrenzonen auf dem Plateau von L’A Neuvaz sowie in Le Clou, Les Granges und Ferret.
  • Die Evakuierung gilt ab Montag um 11 Uhr bis auf Weiteres, zudem sind Winterwege gesperrt.
Mehr anzeigen

In der Walliser Gemeinde La Fouly sind am Montag mehrere Gebiete vorsorglich evakuiert worden. Hintergrund sind starke Unwetter, heftige Windböen und weitere Niederschläge, die für die kommenden Stunden angekündigt wurden. Die Behörden entschieden, gefährdete Zonen zu räumen, um das Risiko für die Bevölkerung zu minimieren. Die Evakuierung gilt seit Montag um 11 Uhr und bleibt bis auf Weiteres in Kraft.

Betroffen sind insbesondere Gebäude, die sich in den roten und blauen Lawinengefahrenzonen befinden. Dazu zählen Teile des Plateaus von L’A Neuvaz in La Fouly sowie der Weiler Le Clou, Les Granges und das Dorf Ferret. Die Einstufung in rote und blaue Gefahrenzonen bedeutet, dass bei entsprechenden Wetterbedingungen mit erheblichen Schneerutsch- oder Lawinenereignissen gerechnet werden muss. Angesichts der aktuellen Witterungslage sehen die Behörden ein erhöhtes Risiko.

Zusätzlich wurden die Zugänge zur Langlaufloipe sowie zu den Schneeschuhwegen in der Region gesperrt. Damit soll verhindert werden, dass sich Personen in exponierte Gebiete begeben. Die weitere Entwicklung hängt von den Wetterbedingungen und der Lawinenlage in den kommenden Stunden ab. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die Anweisungen der Behörden strikt zu befolgen.

