Gemeinde und Anwohner legen sich mit Recycling-Firma an

Anwohner nerven sich über Lärm und Staub von Baufirma. Google Maps

In Gebenstorf AG polarisiert eine Recyclinganlage. Anwohner beschweren sich über Lärm und Staub. Nun wird gar die Schliessung der Anlage gefordert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anwohner und der Gemeinderat von Gebenstorf AG fordern wegen Lärm- und Staubbelastung die Schliessung einer Recyclinganlage.

Der Betreiber soll zuvor mehrfache Auflagen missachtet haben.

Trotz eines Gutachtens, das Lärmgrenzwert-Überschreitungen bestätigte, erhielt die Betreiberfirma eine befristete Betriebsbewilligung bis September 2025.

Zusätzlich laufen rechtliche Verfahren, darunter eine Strafanzeige wegen illegaler Bautätigkeiten und weiteren Vergehen. Mehr anzeigen

In Gebenstorf AG ist eine Recyclinganlage Ursache für anhaltende Spannungen zwischen Anwohnern und der Betreiberfirma. Die Lehner Kies- und Betonwerk AG verarbeitet in einer ehemaligen Kiesgrube mineralische Bauabfälle, was seit Jahren zu Beschwerden über Lärm und Staub führt.

Ein Anwohner hat nun die Schliessung der Anlage gefordert und den Entzug der Betriebsbewilligung beantragt. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Anwohner fordern Massnahmen

Der betroffene Anwohner, der in unmittelbarer Nähe der Anlage wohnt, kritisiert die Firma für übermässige Staub- und Lärmemissionen sowie nicht eingehaltene Arbeitszeiten. Er bemängelt, dass die seit 2018 bestehenden Auflagen nicht durchgesetzt werden und fordert die Behörden auf, die gesetzlichen Vorschriften endlich durchzusetzen. Die Frist zur Erledigung dieser Pendenzen setzt er auf den 31. März 2025.

Auch der Gemeinderat von Gebenstorf hat sich beim Kanton über die Zustände beschwert. Seit der Übernahme der Anlage durch die Firma Stocker im Jahr 2018 habe sich die Situation verschlechtert. Der Gemeinderat bemängelt, dass die bewilligte Menge von 50'000 Tonnen Material überschritten wurde und die Waage auf dem Gelände nicht immer genutzt werde, um das Gewicht zu messen.

Rechtliche Auseinandersetzungen

Im Mai 2020 reichte ein Anwohner eine Klage wegen übermässigen Lärms ein. Ein Gutachten bestätigte, dass die Lärmgrenzwerte überschritten wurden, woraufhin der Gemeinderat Massnahmen zur Lärmminderung forderte. Die Betreiberfirma legte jedoch Beschwerde ein. Das Verfahren ist bis heute noch nicht abgeschlossen.

Der Kanton prüfte die Anlage im August 2024 und stellte fest, dass trotz Massnahmen zur Staubminderung keine Verbesserung erkennbar war. Dennoch erhielt die Firma eine befristete Betriebsbewilligung bis September 2025, mit der Auflage, weitere Massnahmen zur Staubreduktion zu ergreifen.

Illegale Bautätigkeiten und Strafverfahren

Der Gemeinderat stellte zudem illegale Bautätigkeiten auf dem Gelände fest und reichte eine Strafanzeige ein. Die Staatsanwaltschaft erliess einen Strafbefehl wegen Verstössen gegen das Baugesetz, der von der Betreiberfirma angefochten wurde. Ein Gerichtstermin steht noch aus.

Das kantonale Bau- und Umweltdepartement ist ebenfalls in den Fall involviert. Ein Beschwerdeverfahren zu den Terrainveränderungen ist derzeit sistiert. Der Anwohner, der die Schliessung der Anlage fordert, erhielt eine Antwort von Regierungsrat Stephan Attiger, der auf die rechtskräftige Bewilligung der Anlage hinwies und weitere Kontrollen ankündigte.

Die Lehner Kies- und Betonwerk AG sieht sich derzeit nicht in der Lage, die Fragen der Presse zu beantworten, da es sich um laufende Verfahren handelt. Die Unschuldsvermutung gilt, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.