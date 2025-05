Die Abbruchstelle beim Kleinen Nesthorn. Regionaler Führungsstab Lötschental/ZVG

In Blatten VS im Lötschental mussten rund 100 Personen evakuiert werden. Noch immer bestehe eine konkrete Bergsturzgefahr, teilt der regionale Führungsstab mit.

sda/toko SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstagabend ist ein Teil der Gemeinde Blatten VS evakuiert worden. Insgesamt mussten 92 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 16 Gäste ihre Häuser verlassen.

Die Lage im Erdrutschgebiet im Lötschental VS bleibt ernst. Laut dem regionalen Führungsstab Lötschental besteht nach wie vor eine konkrete Bergsturzgefahr.

Die Evakuierten können somit noch nicht in ihre Häuser zurück.

Die Lage im Erdrutschgebiet im Lötschental VS bleibt ernst. Es bestehe nach wie vor eine konkrete Bergsturzgefahr, teilte der regionale Führungsstab Lötschental am Sonntagnachmittag mit. Die Evakuierten können noch nicht in ihre Häuser zurück.

Bereits am Samstagabend war ein Teil der Gemeinde Blatten VS evakuiert worden. Insgesamt mussten 92 Einwohnerinnen und Einwohner sowie 16 Gäste ihre Häuser verlassen.

Das Gefahrenpotenzial werde laufend neu bewertet, hiess es in der Mitteilung des Führungsstabs und der Gemeinde Blatten VS. Eine Anpassung des Evakuationsperimeters könne bei Bedarf nicht ausgeschlossen werden.

Der Berghang bleibe instabil, es würden kontinuierlich Bewegungen und Gesteinsabgänge registriert. Aktuelle Messdaten sowie ein am Samstagvormittag durchgeführter Erkundungsflug bestätigen laut der Mitteilung eine zunehmende Dynamik des betroffenen Hangs. Innerhalb weniger Tage wurden mehrere Meter tiefe Absenkungen und die Bildung grosser Risse festgestellt.

Die Strasse zwischen Ried VS und Blatten ist täglich zwischen 05.00 Uhr und 21.30 Uhr kontrolliert befahrbar. Während der Nacht wird sie gesperrt.

Evakuation verlief ruhig

Die Evakuation am Samstagabend verlief laut der Gemeinde ruhig und geordnet. Alle Personen hätten rasch eine geeignete Unterkunft finden können oder es sei ihnen eine zugewiesen worden. Die erste Nacht nach der Evakuation ist laut der Gemeinde ruhig verlaufen.

Die Gemeindebehörden appellierten an die Bevölkerung, Anweisungen strikt zu befolgen: Das evakuierte Gebiet dürfe nicht betreten und Absperrungen und Barrieren unter keinen Umständen umgangen werden.

Der Evakuation vorhergegangen war ein Felssturz in der Region des «Kleinen Nesthorns». Ein Teil des Sturzmaterials stürzte auf den Birchgletscher, riss Teile davon mit und löste dabei einen Murgang aus. Dieser kam rund 500 Meter oberhalb des Flusses Lonza ausserhalb des Dorfes zum Stillstand.

Der Birchgletscher steht seit den 1990er-Jahren unter Beobachtung. Die Gemeinde vermutet, dass die bevorstehende Schneeschmelze ab etwa 2500 Metern Höhe die aktuelle Gefährdungslage verursacht haben könnte.