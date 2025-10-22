  1. Privatkunden
Fall ging bis vor Bundesgericht Landbesitzer fordert wegen Strasse Millionen von Kanton

Sven Ziegler

22.10.2025

Ein Landbesitzer verlangte Millionen vom Kanton – und verlor. (Themenbild)
Ein Landbesitzer verlangte Millionen vom Kanton – und verlor. (Themenbild)
Keystone

Ein Unternehmer aus dem Aargau verlangte Millionen für Lärm- und Enteignungsschäden im Zusammenhang mit der Umfahrung Mellingen. Nach mehreren verlorenen Instanzen ist nun klar: Seine Beschwerde bleibt erfolglos.

Sven Ziegler

22.10.2025, 07:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Firmenbesitzer verlangte 2,8 Millionen Franken Entschädigung für Land- und Lärmschäden.
  • Die Aargauer Gerichte und nun auch das Bundesgericht lehnen ab: Die Forderung sei massiv überzogen.
  • Der Mann muss mehr als 80’000 Franken an Verfahrens- und Gerichtskosten übernehmen.
Mehr anzeigen

Der juristische Streit um die Umfahrung Mellingen ist beendet. Das Bundesgericht in Lausanne hat die letzte Beschwerde eines Land- und Firmenbesitzers abgewiesen – und damit die Urteile der Aargauer Instanzen bestätigt.

Der Fall zieht sich seit Jahren hin: Der Eigentümer hatte Teile seines Areals für den Bau der Strasse abtreten müssen und sah sich dadurch finanziell benachteiligt. Zwischen ihm und dem Kanton Aargau war es nie zu einer Einigung gekommen, berichtet die «Aargauer Zeitung».

Der Unternehmer verlangte eine Entschädigung von insgesamt 2,8 Millionen Franken. Den grössten Teil – rund 2,3 Millionen Franken – machte er mit angeblichen Lärmimmissionen geltend. Der Kanton hielt diese Summe für unrealistisch und bot ihm stattdessen 5800 Franken.

Während der Verfahren reduzierte der Kläger seine Forderung, blieb aber in der Sache bei seiner Haltung. Weil die Gerichte seine Ansprüche als «offensichtlich missbräuchlich, unbegründet oder übersetzt» einstuften, musste er bereits in den Vorinstanzen 85 Prozent der Kosten tragen. Dagegen legte er Beschwerde in Lausanne ein – ohne Erfolg.

Landbesitzer verlangte immer mehr Zahlungen

Das Bundesgericht kam zum Schluss, es sei «nicht unhaltbar», die ursprüngliche Forderung als massiv überhöht zu bezeichnen, wenn letztlich nur 5800 Franken zugesprochen wurden. Auch der Hinweis auf eine frühere Vergleichsofferte des Kantons über 100’000 Franken ändere daran nichts. Solche Angebote könnten, so das Gericht, «zur Vermeidung langwieriger Verfahren» gemacht werden und seien kein Massstab für den tatsächlichen Anspruch.

Neben der Lärmentschädigung verlangte der Eigentümer weitere Zahlungen für Landabtretungen, Fuss- und Fahrwegrechte sowie für zusätzliche Zuteilungsflächen. Die Aargauer Gerichte hatten ihm dafür 59’670 Franken zugesprochen. Er beharrte jedoch auf knapp 392’000 Franken – ebenfalls erfolglos.

Zoff endet vor Bundesgericht. Gericht bestätigt Tempo 30 – Küsnachter wehren sich bis nach Lausanne

Zoff endet vor BundesgerichtGericht bestätigt Tempo 30 – Küsnachter wehren sich bis nach Lausanne

Zentraler Punkt des Verfahrens war die Frage, wie der Wert des Landes zu berechnen ist. Der Beschwerdeführer wollte die Entschädigung nach der sogenannten Ertragswertmethode festlegen, während der Kanton den Verkehrswert anwenden wollte. Die Richter folgten der kantonalen Sicht.

Damit bestätigte das Bundesgericht die Einschätzung der Vorinstanzen: Die festgelegten Entschädigungen seien korrekt, die Beschwerde «unbegründet».

Zusätzlich zu den 75’000 Franken, die ihm die kantonalen Gerichte bereits auferlegt hatten, muss der Unternehmer nun auch noch 7000 Franken Bundesgerichtskosten bezahlen.

Vor dem Bundesgericht sorgte zuletzt ein anderer Fall auf Schweizer Strassen für Aufsehen. Ein Deutscher fuhr trotz Fahrverbot in Romanshorn nur 15 Meter, bevor er gestoppt wurde. Die Thurgauer Behörden verlängerten den Ausweisentzug um sechs Monate. Das Bundesgericht bestätigte den Entscheid, auch in leichten Fällen gilt die Mindestdauer.

