Wie prägen Plakate und Logos unsere Sicht auf die Welt prägen? Antworten dazu liefert eine neue Ausstellung im Landesmuseum. Auch der Streit um die neue Schweizer ID ist Teil der Ausstellung.

Streit um Schweizer ID Landesmuseum zeigt die Macht der Bilder – auch ein blue News Artikel wird gezeigt

Darum geht’s Das Landesmuseum in Zürich zeigt ab dem 17. Juli in der Ruhmeshalle eine Ausstellung über die Macht visueller Kommunikation, mit historischen Plakaten und Objekten bis April 2027.

Ein Teil der Ausstellung greift den Vorstoss von SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann-Bieri auf, die das neue Design der Schweizer Identitätskarte als Schwächung der nationalen Identität kritisierte.

Ein blue News Artikel über den Vorstoss wird in der Ausstellung auf einem Bildschirm gezeigt. Zusammenfassung erstellt mit

Das Landesmuseum in Zürich zeigt ab Freitag, 17. Juli, in der Ruhmeshalle eine Ausstellung über die Macht visueller Kommunikation. Bis April 2027 sind dort historische Plakate und Objekte zu sehen. Die Ausstellung erklärt, wie solche Bilder Gesellschaft und Geschichte beeinflusst haben.

Gezeigt werden etwa alte Swissair-Plakate, die mit Stereotypen arbeiten und rassistische Vorstellungen bedienen. Die Ausstellung geht auch der Frage nach, wie Plakate und Logos überhaupt entstehen und wie sie sich in der Gesellschaft verbreiten.

Ein Teil der Ausstellung widmet sich einem aktuellen Fall: Die SVP-Nationalrätin Vroni Thalmann-Bieri beschwerte sich beim Bundesrat und Justizminister Beat Jans über die neue Schweizer Identitätskarte. In ihrem Vorstoss kritisierte sie, das neue Design schwäche die «nationale Identität».

blue News berichtete im Dezember 2025 über den Vorstoss und die Antwort des Bundesrats. Dieser Artikel wird in der Ausstellung auf einem Bildschirm gezeigt, zusammen mit einer Umfrage, bei der Besucher*innen ihre eigene Haltung zum Thema angeben können.

Ausgestellt wird auch ein blue News Artikel. blue News

Konzipiert wurde die Ausstellung von Denise Tonella, Daniela Schwab und Jonas Howald. Führungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist aber nötig.