Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Kapo Zürich

Ein Kosovare, der in der Schweiz aufgewachsen ist, verursachte 2019 in Dietikon mit einem 600-PS-Wagen einen schweren Unfall. Jetzt hat das Bundesgericht seine Verurteilung und den Landesverweis bestätigt.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der 24-Jährige wurde wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung verurteilt.

2019 verletzte er bei einem Unfall eine Frau und deren Kind schwer.

Das Bundesgericht bestätigte die Strafe und den siebenjährigen Landesverweis. Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines heute 24-Jährigen wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und einen Landesverweis bestätigt. Der Kosovare wuchs in der Schweiz auf und verursachte 2019 mit einem 600 PS starken Auto einen schweren Unfall.

Der gelernte Automobilfachmann hatte sich für eine Probefahrt ein Auto ausgeliehen. Den Führerausweis hatte er zum Tatzeitpunkt seit einem Jahr. Trotz der eindringlichen Aufforderung der Fahrzeugbesitzers, die Einstellungen des Autos nicht zu verändern, stellte der Junglenker auf Heckantrieb um und deaktivierte die Stabilitätskontrolle.

Auf die Aufforderung des Beifahrers, dies sein zu lassen, grinste der junge Mann, wie aus einem am Mittwoch publizierten Urteil des Bundesgerichts hervor geht. Er gab innerorts in Dietikon ZH mehrmals Vollgas und bremste wieder. Zuletzt beschleunigte er so stark, dass die Hinterräder auf der nassen Fahrbahn durchdrehten.

«Schwere Tat»

Als er die Kontrolle über das Auto bei 74 km/h verlor, kollidierte er mit einem Kompaktwagen. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h. Die entgegen kommende Lenkerin und ihre vierjährige Tochter wurden schwer verletzt und leiden noch heute an den Folgen des Unfalls. Der Beschwerdeführer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Das Bundesgericht hat alle Rügen des jungen Mannes abgewiesen. Er kritisierte insbesondere die Einstufung der Tat als mehrfache schwere Körperverletzung, das Strafmass und den siebenjährigen Landesverweis. In einem ausführlichen Urteil folgt das höchste Schweizer Gericht der Sicht der Zürcher Vorinstanz. Sie erachtete die Tat als sehr schwer und schloss weitere solche Taten nicht aus. (Urteil 6B_195/2024 vom 13.6.2025)