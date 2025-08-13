Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei Warnung grinste er nur Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis

SDA

13.8.2025 - 12:05

Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt.
Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt.
Kapo Zürich

Ein Kosovare, der in der Schweiz aufgewachsen ist, verursachte 2019 in Dietikon mit einem 600-PS-Wagen einen schweren Unfall. Jetzt hat das Bundesgericht seine Verurteilung und den Landesverweis bestätigt.

Keystone-SDA

13.08.2025, 12:05

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 24-Jährige wurde wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung verurteilt.
  • 2019 verletzte er bei einem Unfall eine Frau und deren Kind schwer.
  • Das Bundesgericht bestätigte die Strafe und den siebenjährigen Landesverweis.
Mehr anzeigen

Das Bundesgericht hat die Verurteilung eines heute 24-Jährigen wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung und einen Landesverweis bestätigt. Der Kosovare wuchs in der Schweiz auf und verursachte 2019 mit einem 600 PS starken Auto einen schweren Unfall.

Der gelernte Automobilfachmann hatte sich für eine Probefahrt ein Auto ausgeliehen. Den Führerausweis hatte er zum Tatzeitpunkt seit einem Jahr. Trotz der eindringlichen Aufforderung der Fahrzeugbesitzers, die Einstellungen des Autos nicht zu verändern, stellte der Junglenker auf Heckantrieb um und deaktivierte die Stabilitätskontrolle.

Auf die Aufforderung des Beifahrers, dies sein zu lassen, grinste der junge Mann, wie aus einem am Mittwoch publizierten Urteil des Bundesgerichts hervor geht. Er gab innerorts in Dietikon ZH mehrmals Vollgas und bremste wieder. Zuletzt beschleunigte er so stark, dass die Hinterräder auf der nassen Fahrbahn durchdrehten.

«Schwere Tat»

Als er die Kontrolle über das Auto bei 74 km/h verlor, kollidierte er mit einem Kompaktwagen. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h. Die entgegen kommende Lenkerin und ihre vierjährige Tochter wurden schwer verletzt und leiden noch heute an den Folgen des Unfalls. Der Beschwerdeführer und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Das Bundesgericht hat alle Rügen des jungen Mannes abgewiesen. Er kritisierte insbesondere die Einstufung der Tat als mehrfache schwere Körperverletzung, das Strafmass und den siebenjährigen Landesverweis. In einem ausführlichen Urteil folgt das höchste Schweizer Gericht der Sicht der Zürcher Vorinstanz. Sie erachtete die Tat als sehr schwer und schloss weitere solche Taten nicht aus. (Urteil 6B_195/2024 vom 13.6.2025)

Meistgelesen

Listerien in Weichkäse entdeckt – Produkt soll laut Bund keinesfalls konsumiert werden
Wer wird von der Post jetzt noch beliefert?
Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis
Schlagerstar darf seit 18 Jahren nicht mehr in die TV-Shows von Florian Silbereisen
Wofür Amerika jetzt draufzahlt

Mehr aus dem Ressort

Raub. Festnahme nach Überfall auf Bank in Sargans SG

RaubFestnahme nach Überfall auf Bank in Sargans SG

Deutschland. Berliner Mini-Hippo Toni zieht nach Mulhouse

DeutschlandBerliner Mini-Hippo Toni zieht nach Mulhouse

Italien: Ausweisdaten von Zehntausenden Urlaubern geklaut

Italien: Ausweisdaten von Zehntausenden Urlaubern geklaut