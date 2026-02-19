Polizistinnen und Polizisten sollen künftig schweizweit per Klick auf Daten anderer Kantone zugreifen können – statt wie bisher per Telefon oder E-Mail. Der Bund will dafür eine nationale Abfrageplattform schaffen und braucht dazu Änderungen an Verfassung und Gesetz.

Ein Polizist in der Schweiz kann heute direkt in Datenbanken der Europäischen Union recherchieren. Im Nachbarkanton hingegen nicht. Was paradox klingt, ist die Konsequenz des Föderalismus: Jede Kantonspolizei betreibt eigene Informationssysteme. Wer wissen will, ob eine Person anderswo aufgefallen ist, muss oft zum Telefon greifen oder eine E-Mail schreiben. Das kostet Zeit – manchmal zu viel Zeit.

Kriminalität hält sich indes nicht an Kantonsgrenzen. Organisierte Banden, Cyberkriminelle, Menschenhändler oder Drogenhändler operieren häufig gleichzeitig in mehreren Kantonen oder Ländern. Auch bei Terrorismusfinanzierung oder Seriendelikten zeigt sich: Täter denken nicht in Zuständigkeitsgrenzen.

Das soll sich ändern. Künftig sollen Polizistinnen und Polizisten landesweit auf Daten anderer Kantonspolizeien zugreifen können. Der Bund will dafür eine nationale Abfrageplattform rechtlich absichern.

Das technische Instrument existiert bereits: Polap. Über die Plattform können heute Systeme des Bundes sowie EU-Datenbanken abgefragt werden. Was aber fehlt, ist die gesetzliche Grundlage für den direkten Zugriff auf kantonale Daten.

Derzeit sind solche «inländischen» Abfragen über Polap nicht zulässig. Informationen müssen weiterhin einzeln eingeholt werden – telefonisch oder schriftlich. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) betont, gerade für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sei eine bessere Vernetzung zentral.

Um den Datenaustausch zwischen den Kantonen zu ermöglichen, braucht es eine Änderung der Bundesverfassung sowie Anpassungen im Gesetz über polizeiliche Informationssysteme. Der Bundesrat hat dazu die Vernehmlassung eröffnet. Weil die Verfassung geändert werden muss, werden Volk und Stände das letzte Wort haben.