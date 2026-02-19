Jans will Polizeiarbeit leichter machenEU-Abfrage möglich, Nachbarkanton tabu – bald entscheidet das Volk
SDA
19.2.2026 - 09:04
Polizistinnen und Polizisten sollen künftig schweizweit per Klick auf Daten anderer Kantone zugreifen können – statt wie bisher per Telefon oder E-Mail. Der Bund will dafür eine nationale Abfrageplattform schaffen und braucht dazu Änderungen an Verfassung und Gesetz.
Ein Polizist in der Schweiz kann heute direkt in Datenbanken der Europäischen Union recherchieren. Im Nachbarkanton hingegen nicht. Was paradox klingt, ist die Konsequenz des Föderalismus: Jede Kantonspolizei betreibt eigene Informationssysteme. Wer wissen will, ob eine Person anderswo aufgefallen ist, muss oft zum Telefon greifen oder eine E-Mail schreiben. Das kostet Zeit – manchmal zu viel Zeit.
Kriminalität hält sich indes nicht an Kantonsgrenzen. Organisierte Banden, Cyberkriminelle, Menschenhändler oder Drogenhändler operieren häufig gleichzeitig in mehreren Kantonen oder Ländern. Auch bei Terrorismusfinanzierung oder Seriendelikten zeigt sich: Täter denken nicht in Zuständigkeitsgrenzen.
Das soll sich ändern. Künftig sollen Polizistinnen und Polizisten landesweit auf Daten anderer Kantonspolizeien zugreifen können. Der Bund will dafür eine nationale Abfrageplattform rechtlich absichern.
Das technische Instrument existiert bereits: Polap. Über die Plattform können heute Systeme des Bundes sowie EU-Datenbanken abgefragt werden. Was aber fehlt, ist die gesetzliche Grundlage für den direkten Zugriff auf kantonale Daten.
Derzeit sind solche «inländischen» Abfragen über Polap nicht zulässig. Informationen müssen weiterhin einzeln eingeholt werden – telefonisch oder schriftlich. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) betont, gerade für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sei eine bessere Vernetzung zentral.
Um den Datenaustausch zwischen den Kantonen zu ermöglichen, braucht es eine Änderung der Bundesverfassung sowie Anpassungen im Gesetz über polizeiliche Informationssysteme. Der Bundesrat hat dazu die Vernehmlassung eröffnet. Weil die Verfassung geändert werden muss, werden Volk und Stände das letzte Wort haben.
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Tumbler Ridge, 11.02.2026:
Schüsse an weiterführender Schule
Eine Person hat in Kanada zehn Menschen
getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt
Polizei in Provinz British Columbia:
Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten
Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte
Wahrscheinlich zwei Tatorte
Zunächst werden sieben Leichen in der Schule,
an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden
Polizei ermittelt auf Hochtouren
Über den Hintergrund der Tat und das mögliche
Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt
Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die
Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen
12.02.2026
Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung
Oslo, 06.02.2026: Mette-Marit entschuldigt sich: Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie.
Am Freitag ist es dann so weit – in Form einer schriftlichen Mitteilung:
«Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe», zitiert das Königshaus die Kronprinzessin darin. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.»
Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus – besonders König Harald V. und Königin Sonja – gebracht habe.
In E-Mails sollen sich die Kronprinzessin und der Sexualstraftäter über mehrere Jahre zu privaten Themen ausgetauscht haben – nachdem Epstein bereits zum ersten Mal verurteilt worden war und eine Haftstrafe abgesessen hatte. In den kürzlich veröffentlichten Akten zu dem Fall taucht ihr Name mehrere Hundert Male auf.
09.02.2026
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte
Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen.
Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein.
Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen.
Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug.
Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.
20.01.2026
Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte
Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung
Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte