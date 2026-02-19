  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jans will Polizeiarbeit leichter machen EU-Abfrage möglich, Nachbarkanton tabu – bald entscheidet das Volk

SDA

19.2.2026 - 09:04

Polizistinnen und Polizisten sollen künftig schweizweit per Klick auf Daten anderer Kantone zugreifen können – statt wie bisher per Telefon oder E-Mail. Der Bund will dafür eine nationale Abfrageplattform schaffen und braucht dazu Änderungen an Verfassung und Gesetz.

Petar Marjanović

19.02.2026, 09:04

Ein Polizist in der Schweiz kann heute direkt in Datenbanken der Europäischen Union recherchieren. Im Nachbarkanton hingegen nicht. Was paradox klingt, ist die Konsequenz des Föderalismus: Jede Kantonspolizei betreibt eigene Informationssysteme. Wer wissen will, ob eine Person anderswo aufgefallen ist, muss oft zum Telefon greifen oder eine E-Mail schreiben. Das kostet Zeit – manchmal zu viel Zeit.

Kriminalität hält sich indes nicht an Kantonsgrenzen. Organisierte Banden, Cyberkriminelle, Menschenhändler oder Drogenhändler operieren häufig gleichzeitig in mehreren Kantonen oder Ländern. Auch bei Terrorismusfinanzierung oder Seriendelikten zeigt sich: Täter denken nicht in Zuständigkeitsgrenzen.

Das soll sich ändern. Künftig sollen Polizistinnen und Polizisten landesweit auf Daten anderer Kantonspolizeien zugreifen können. Der Bund will dafür eine nationale Abfrageplattform rechtlich absichern.

Das technische Instrument existiert bereits: Polap. Über die Plattform können heute Systeme des Bundes sowie EU-Datenbanken abgefragt werden. Was aber fehlt, ist die gesetzliche Grundlage für den direkten Zugriff auf kantonale Daten.

Derzeit sind solche «inländischen» Abfragen über Polap nicht zulässig. Informationen müssen weiterhin einzeln eingeholt werden – telefonisch oder schriftlich. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) betont, gerade für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sei eine bessere Vernetzung zentral.

Um den Datenaustausch zwischen den Kantonen zu ermöglichen, braucht es eine Änderung der Bundesverfassung sowie Anpassungen im Gesetz über polizeiliche Informationssysteme. Der Bundesrat hat dazu die Vernehmlassung eröffnet. Weil die Verfassung geändert werden muss, werden Volk und Stände das letzte Wort haben.

Bundesrat Beat Jans will den Polizeistellen mehr Rechte geben.
Bundesrat Beat Jans will den Polizeistellen mehr Rechte geben.
sda

Meistgelesen

TV-Verbot für Colbert – jetzt geht das Interview viral
Walliser Generalstaatsanwältin: «Verstehe ich diese Aufregung nicht»
Vater stirbt bei Skiausflug – Sohn kommt ins Spital

Videos aus dem Ressort

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Tumbler Ridge, 11.02.2026: Schüsse an weiterführender Schule Eine Person hat in Kanada zehn Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt Polizei in Provinz British Columbia: Unter den Toten sei auch eine Frau, die nach ersten Erkenntnissen als Tatverdächtige gelte Wahrscheinlich zwei Tatorte Zunächst werden sieben Leichen in der Schule, an einem zweiten Ort zwei weitere Tote gefunden Polizei ermittelt auf Hochtouren Über den Hintergrund der Tat und das mögliche Motiv des Schützen ist zunächst nichts bekannt Laut dem TV-Sender CBC kennt die Polizei die Identität der mutmasslichen Täterin inzwischen

12.02.2026

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Oslo, 06.02.2026: Mette-Marit entschuldigt sich: Im Skandal um die Freundschaft von der Kronprinzessin mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wartet ganz Norwegen seit Tagen auf eine Reaktion der Königsfamilie. Am Freitag ist es dann so weit – in Form einer schriftlichen Mitteilung: «Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe», zitiert das Königshaus die Kronprinzessin darin. «Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte.» Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus – besonders König Harald V. und Königin Sonja – gebracht habe. In E-Mails sollen sich die Kronprinzessin und der Sexualstraftäter über mehrere Jahre zu privaten Themen ausgetauscht haben – nachdem Epstein bereits zum ersten Mal verurteilt worden war und eine Haftstrafe abgesessen hatte. In den kürzlich veröffentlichten Akten zu dem Fall taucht ihr Name mehrere Hundert Male auf.

09.02.2026

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Adamuz, 19.01.2026: Zugunglück im Süden Spaniens: Zahlreiche Tote und viele Verletzte. Nach dem schweren Eisenbahnunglück nahe Adamuz ist die Zahl der Toten auf mindestens 39 gestiegen. Insgesamt 73 Menschen werden nach dem Zusammenstoss in Krankenhäusern in der andalusischen Stadt Córdoba behandelt. Darunter seien 24 mit schweren Verletzungen, unter ihnen sollen auch Minderjährige sein. Zahlreiche Fahrgäste sind noch über Stunden in den Zügen eingeschlossen. Die Tragödie ereignet sich gegen 19.40 Uhr am Sonntag. Ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist mutmasslich mit Tempo 300 und gerät in das benachbarte Gleis. Dort kollidiert er mit einem weiteren Hochgeschwindigkeitszug. Rund 500 Passagiere sollen sich in beiden Zügen aufgehalten haben.

20.01.2026

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Schüsse an Schule in Kanada: Mehrere Tote, viele Verletzte

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Epstein-Skandal: Kronprinzessin bittet um Verzeihung

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Nach Zugunglück in Spanien: Viele Tote und Verletzte

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Regierung. Landesweite Polizeidaten-Abfrage soll Polizeien Arbeit erleichtern

RegierungLandesweite Polizeidaten-Abfrage soll Polizeien Arbeit erleichtern

Retter kämpfen gegen Sturm. Lawine kostet in Kalifornien acht Skifahrer das Leben

Retter kämpfen gegen SturmLawine kostet in Kalifornien acht Skifahrer das Leben

USA. Acht Tote nach verheerendem Lawinenabgang in Kalifornien

USAAcht Tote nach verheerendem Lawinenabgang in Kalifornien