Die Schliessung der Schlatter Beck Bäckerei trifft die Mitarbeiter hart. Die traditionsreiche Landi-Hausbäckerei, die Volg-Läden von Winterthur bis Schaffhausen beliefert, wird Ende des Jahres geschlossen. Die Angestellten sind besorgt um ihre Zukunft.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Bäckerei Beck in Schlatt TG beliefert vor allem Landi-Filialen, aber auch Volg-Läden von Winterthur bis Schaffhausen.

Die Bäckerei macht zwar Gewinn, doch nach 33 Jahren müsste investiert werden ,um den Betrieb zu retten.

Der Beck-Betrieb wird heruntergefahren – eine Grossbäckerei aus Sirnach TG übernimmt. Mehr anzeigen

Die Nachricht von der bevorstehenden Schliessung der Schlatter Beck Bäckerei hat bei den Mitarbeitenden für grosse Besorgnis gesorgt, berichtet der «Blick».

Obwohl die Schliessung der traditionsreichen Landi-Hausbäckerei in Schlatt TG bereits seit dem Frühjahr bekannt ist, wissen viele der 17 Angestellten noch nicht, wie es beruflich für sie weitergehen soll. Besonders betroffen sind die älteren Mitarbeiter, die seit vielen Jahren in der Bäckerei arbeiten.

Traditionelle Bäckereien stehen unter Druck, da sie mit der Konkurrenz durch Grossverteiler und deren Billigbrot zu kämpfen haben. Die Wertschätzung für das Bäckerhandwerk nimmt ab, und die Angestellten des Schlatter Becks fühlen sich von der Geschäftsleitung der Landi Weinland im Stich gelassen.

Keine Zukunft

Sie kritisieren, dass die Bäckerei trotz Gewinns geschlossen wird, anstatt in ihre Zukunft zu investieren. Die Geschäftsleitung argumentiert, dass die Bäckerei nicht wirtschaftlich genug war. Lukas Landolt, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Weinland, erklärt dem «Blick», dass die Bäckerei saniert und modernisiert werden müsste, was die Wirtschaftlichkeit gefährden würde.

Diese Entscheidung trifft die Mitarbeiter hart, die stolz auf ihre Arbeit sind und täglich frische Produkte für zahlreiche Volg-Läden und Tankstellen-Shops herstellen.

Die Schliessung der Schlatter Beck Bäckerei ist auch ein Beispiel für die Veränderungen in der Bäckereibranche. Die Filialen werden künftig von einer modernen Grossbäckerei beliefert, die fast nur tagsüber backt. Diese Umstellung stösst bei den Mitarbeitenden auf Unverständnis, da sie die traditionelle Arbeitsweise schätzen, bei der die Öfen nachts betrieben werden.

Die Umstellung auf den neuen Lieferanten ist bereits im Gange, und einige Mitarbeiter haben bereits neue Stellen gefunden. Dennoch bleibt die Sorge, dass die Qualität der Produkte leiden könnte, da der neue Lieferant keine Patisserie produziert und einige Backwaren nicht mehr frisch in die Läden geliefert werden.