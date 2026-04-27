Ein schwerer Verkehrsunfall in Landquart hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ist ein 50-jähriger Sicherheitsangestellter am Freitag im Spital seinen Verletzungen erlegen.
Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch bei einem Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs schwer verletzt worden. Er gehörte zu einem Team von Sicherheitsangestellten, die aufgrund von Bauarbeiten den Verkehr regelten.
Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 33-jährige Autofahrerin kurz nach Mitternacht auf der Deutschen Strasse H3 in Richtung Landquart unterwegs. Wegen der Bauarbeiten wurde der Verkehr durch den Kreisel umgeleitet.
Die Lenkerin erkannte diese geänderte Verkehrsführung offenbar nicht und fuhr regulär in den Kreisverkehr ein. Dabei erfasste sie den Sicherheitsangestellten, der sich im Einsatz befand.
Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Dort verstarb er zwei Tage später.
Die Staatsanwaltschaft Graubünden ordnete bei der Lenkerin eine Blutprobe an. Zudem wurde ihr der Führerausweis vor Ort abgenommen.
Die Kantonspolizei Graubünden untersucht gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.