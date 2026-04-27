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Unfall in Landquart GR Security-Mitarbeiter von Auto erfasst und verstorben

Sven Ziegler

27.4.2026

Der Mann wurde vom Auto angefahren und ist verstorben. 
Der Mann wurde vom Auto angefahren und ist verstorben. 

Ein Verkehrsunfall in Landquart nimmt ein tragisches Ende: Ein Sicherheitsangestellter, der bei Bauarbeiten den Verkehr regelte, ist wenige Tage nach der Kollision im Spital verstorben.

Redaktion blue News

27.04.2026, 11:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 50-jähriger Sicherheitsangestellter wurde in Landquart von einem Auto erfasst.
  • Der Mann erlitt schwere Verletzungen und starb zwei Tage später im Spital.
  • Die Lenkerin hatte die geänderte Verkehrsführung im Kreisel offenbar nicht erkannt.
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Ein schwerer Verkehrsunfall in Landquart hat ein Todesopfer gefordert. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ist ein 50-jähriger Sicherheitsangestellter am Freitag im Spital seinen Verletzungen erlegen.

Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch bei einem Unfall im Bereich eines Kreisverkehrs schwer verletzt worden. Er gehörte zu einem Team von Sicherheitsangestellten, die aufgrund von Bauarbeiten den Verkehr regelten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 33-jährige Autofahrerin kurz nach Mitternacht auf der Deutschen Strasse H3 in Richtung Landquart unterwegs. Wegen der Bauarbeiten wurde der Verkehr durch den Kreisel umgeleitet.

Die Lenkerin erkannte diese geänderte Verkehrsführung offenbar nicht und fuhr regulär in den Kreisverkehr ein. Dabei erfasste sie den Sicherheitsangestellten, der sich im Einsatz befand.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden gebracht. Dort verstarb er zwei Tage später.

Die Staatsanwaltschaft Graubünden ordnete bei der Lenkerin eine Blutprobe an. Zudem wurde ihr der Führerausweis vor Ort abgenommen.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.

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