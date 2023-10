Blick auf den Rhonegletscher: Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz zeigt sich besorgt über die Situation mit den Vliesabdeckungen am Naturdenkmal und den möglichen Bau einer neuen Eisgrotte. Archivbild: Keystone

Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz kämpft gegen den möglichen Bau einer neuen Eisgrotte am Rhonegletscher. Zudem kritisiert sie den Zustand mit den Vliesabdeckungen. Sie hat sich an die Walliser Baukommission gewandt, damit diese die Angelegenheit untersucht. Der Betreiber der Grotte weist die Vorwürfe zurück.

«Wir bitten Sie umgehend, die Bauarbeiten an der neuen Eisgrotte einstellen zu lassen und die unverzügliche Entfernung sämtlicher offensichtlich schutzzielwidrigen und umweltgefährdenden Vliesabdeckungen zu veranlassen», hiesst es in einem Schreiben an die Walliser Regierung und die kantonale Baukommission, das am Montag an die Medien verteilt wurde.

Insbesondere das Anbringen neuer Planen und das Bohren einer neuen Eishöhle an anderer Stelle auf einer Nebenzunge des Gletschers passt der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz nicht. «Wir haben keine Kenntnis von einem diesbezüglichen Baugesuch», sagte der Direktor der Stiftung, Raimund Rodewald, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er forderte einen «sofortigen» Stopp der Arbeiten.

«Die alte Grotte ist offensichtlich eingestürzt und alles wurde an Ort und Stelle belassen. Was mich stört, ist, dass der Betreiber sich alle Freiheiten nimmt, um zu tun, was er will, und den Ort bis zum letzten Tropfen auszunutzen», reagierte Rodewald weiter. Man sollte zumindest eine «ethische Einstellung» gegenüber diesen Gletschern haben, die hauptsächlich aufgrund menschlicher Aktivitäten sterben, ergänzte er.

«Umweltauflagen eingehalten»

Der Betreiber der Eisgrotte, Philipp Carlen, weist die Vorwürfe zurück. Die Betreiber hätten sämtliche bisherigen etappierten Umweltauflagen eingehalten, die der Kanton Wallis durch die Dienstelle für Umwelt im Zusammenhang mit nicht mehr benötigten Vliesabdeckungen erlassen habe, heisst es in einer Medienmitteilung.

So habe man unter anderem die auf Eisschollen treibenden Planen mit grossem technischem und finanziellen Aufwand entfernt und sachgerecht entsorgt. Im Übrigen würden nicht mehr benötigte Vliestücher seit Jahrzehnten durch die Betreiber der Eisgrotte weggeräumt.

Zudem gelangten noch bestehende Vliesabdeckungen, die weiterhin dem Schmelzschutz der Eisgrotte dienen, nicht in den Gletschersee. Gegenwärtig gebe es keine auf dem Schmelzwasser treibenden Vliese.

«Keine Gefahr für Natur und Mensch»

Laut Carlen werden die für die Gletscherabdeckungen verwendeten Vliese weitläufig und für verschiedene Anwendungen eingesetzt, so zum Beispiel auch bei Wasserfassungen. «Gemäss den uns vorliegenden Datenblättern der Vliese sind diese unbedenklich für Natur und Mensch. Wir werden auch weiterhin alle nicht mehr benötigten Vliese entfernen und sachgerecht entsorgen», heisst es im Communiqué weiter.

Derzeit ist unklar, ob die Erstellung einer neuen Eisgrotte für die nächste Sommersaison 2024 überhaupt noch möglich sein wird. Vor wenigen Wochen wurde ein Sondierstollen von einigen Metern Länge in das Gletschereis geschlagen. Dieser Stollen dient dazu, ein entsprechendes geologisch-glaziologisches Gutachten zu erstellen.

Die Grotte wird laut Carlen seit rund 200 Jahren aufgrund privater Nutzungsrechte betrieben. Mit den Vliesabdeckungen könne das Abschmelzen des Gletschereises deutlich verzögert werden.

Planen im Gletschersee

Im Sommer 2022 schritt das Walliser Amt für Umwelt ein, nachdem ein Teil der Vliesplanen stark beschädigt worden war und im Gletschersee trieb. Es wies den Betreiber an, die Anlage wieder in einen Zustand zu versetzen, der den Anforderungen des Gewässerschutzgesetzes und des Umweltschutzgesetzes entspricht.

«Alle Planen, die im See trieben, wurden im Sommer entfernt», sagte die Leiterin des Umweltamts Christine Genolet-Leubin auf Anfrage. Ihr Team führte mehrere Kontrollen auf dem Gelände durch.

Die Umweltbehörde greife ein, wenn eine Gefahr für das Wasser bestehe, erklärte Genolet-Leubin weiter. Für die Verwendung von Planen auf einem Gletscher sei die Baukommission zuständig. Letztere war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

