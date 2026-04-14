Frank Liebig / Wikipedia

Ein 45-jähriger Landarbeiter ist am Dienstagmorgen in Palézieux-Village VD bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Ein Stier griff ihn im Aussengehege an, drückte ihn gegen den Zaun und trampelte ihn nieder. Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Gegen 8 Uhr am Dienstagmorgen ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Palézieux-Village VD ein tödlicher Unfall. Ein 45-jähriger polnischer Mitarbeiter arbeitete im Aussengehege, als ihn ein Stier angriff. Das Tier drückte den Mann gegen den Zaun und trampelte ihn nieder. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb er noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt.

Der diensthabende Staatsanwalt hat nach Eingang der Meldung ein Strafverfahren eingeleitet. Der Stier wurde vom Besitzer noch am gleichen Tag zum Schlachthof gebracht.