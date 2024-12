Betty151

Wunderschön ist es zu Hause in der warmen Stube zu sitzen bei einem feinen Essen und einem Glas Wein, anstatt irgendwo in einer Warteschlaufe auf dem Flughafen oder mit dem Auto vor der Gotthardröhre anzustehen. Warum den in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!