Ein Leben im von einem Bergsturz bedrohten Bündner Dorf Brienz scheint wieder langfristig möglich. Experten zufolge veränderte sich die Gefahrenlage so, dass in den nächsten Jahren keine langen Evakuierungen mehr folgen. Zuletzt war die Bevölkerung 62 Wochen evakuiert.

Zwei Gründe hätten dazu geführt, sagte der Geologe Reto Thöny am Donnerstagabend vor den Betroffenen in Tiefencastel GR. Einerseits liege es am Erfolg des Entwässerungsstollens und andererseits an den Felsstürzen vom vergangenen November.

Dennoch hält die zuständige Gemeinde Albula am Projekt der Umsiedlung fest. Die Behörden wollen den Betroffenen ein neues Zeitfenster bis zum 9. März zur Verfügung stellen, um sich für eine präventive Umsiedlung anzumelden.

Rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung hatte dies bereits getan. Sie hätten nun aber die Möglichkeit, aufgrund der neuen Gefahrenlage, das Verfahren abzubrechen, betonte Roland Tremp der Projektgruppe für die Umsiedlung. Denn eine Umsiedlung hat ihren Preis: Die Betroffenen müssen ihre alten Häuser in Brienz abreissen lassen.