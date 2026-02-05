  1. Privatkunden
Seit 62 Wochen evakuiert Rückkehr nach Brienz trotz Bergsturz langfristig möglich

SDA

5.2.2026 - 19:57

Für Brienz GR ist die Gefahr auch für die kommenden Jahre gebannt. Experten gehen nicht mehr von langen Evakuierungen aus. (Archiv)
Für Brienz GR ist die Gefahr auch für die kommenden Jahre gebannt. Experten gehen nicht mehr von langen Evakuierungen aus. (Archiv)
Bild: Keystone

Keine langen Evakuierungen mehr in Brienz: Experten halten langfristig gesehen ein Leben im Dorf für möglich. Trotzdem wird zeitgleich die Umsiedlung vorangetrieben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

05.02.2026, 19:57

05.02.2026, 20:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 62 Wochen sind die einstigen Einwohner von Brienz in Folge des Bergsturzes evakuiert.
  • Experten machen nun Hoffnung, dass langfristig wieder ein Leben vor Ort möglich sein könnte.
  • Das Projekt zur Umsiedlung läuft indes weiter.
Mehr anzeigen

Ein Leben im von einem Bergsturz bedrohten Bündner Dorf Brienz scheint wieder langfristig möglich. Experten zufolge veränderte sich die Gefahrenlage so, dass in den nächsten Jahren keine langen Evakuierungen mehr folgen. Zuletzt war die Bevölkerung 62 Wochen evakuiert.

Zwei Gründe hätten dazu geführt, sagte der Geologe Reto Thöny am Donnerstagabend vor den Betroffenen in Tiefencastel GR. Einerseits liege es am Erfolg des Entwässerungsstollens und andererseits an den Felsstürzen vom vergangenen November.

Brienz-Ticker. Nach 62 Wochen: Brienz darf wieder betreten werden

Brienz-TickerNach 62 Wochen: Brienz darf wieder betreten werden

Dennoch hält die zuständige Gemeinde Albula am Projekt der Umsiedlung fest. Die Behörden wollen den Betroffenen ein neues Zeitfenster bis zum 9. März zur Verfügung stellen, um sich für eine präventive Umsiedlung anzumelden.

Rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung hatte dies bereits getan. Sie hätten nun aber die Möglichkeit, aufgrund der neuen Gefahrenlage, das Verfahren abzubrechen, betonte Roland Tremp der Projektgruppe für die Umsiedlung. Denn eine Umsiedlung hat ihren Preis: Die Betroffenen müssen ihre alten Häuser in Brienz abreissen lassen.

