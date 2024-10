«Langsam haben wir Zustände wie in Deutschland»

Sozialministerin Elisabeth Baume-Schneider und ihre Kolleg*innen im Bundesrat wollen die lebenslange Witwenrente abschaffen. sda

Der Bundesrat kappt die lebenslange Auszahlung der Witwenrente. Der Entscheid sorgt bei den blue News Leser*innen für gemischte Gefühle.

Witwen und Witwer sollen künftig bis zum 25. Altersjahr des jüngsten Kindes eine Rente erhalten – unabhängig vom Zivilstand. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Bisher bekommen Frauen lebenslang eine Rente.

Zahlreiche blue News Leser*innen äussern ihren Unmut über diesen Entscheid. «Langsam, aber sicher haben wir Zustände wie in Deutschland», schreibt «Gollum78». «Dort wird auch über die Köpfe der Steuerzahler und Wähler regiert und das Geld mit vollen Händen ins Ausland geschüttet, während die eigenen Bürger verarmen.»

Leser «Sothiechkei10» will, genau wie zahlreiche andere Leser*innen, den Hebel an anderen Orten ansetzen. «Wie wäre es, wenn wir die lebenslange Bundesratsrente kippen würde und dieses Geld in die AHV fliessen lassen?», fragt er.

«Immer auf den Kleinen sparen»

Auch Leser «Vapreifrie97» nervt sich: «Immer auf den Kleinen sparen, das geht immer ruckzackzack! Aber unter dem Strich bleibt noch weniger Geld im Portemonnaie als zuvor.» Und Leser «Marcosan238» meint: «Dieser Entscheid trägt nur noch mehr zur Ungleichheit bei – das ist für mich einfach nur noch enttäuschend. Der Bund spart auf dem Rücken der Kleinen.»

«Mioyallau71» weist darauf hin, dass Frauen durch den Entscheid benachteiligt würden, da viele nur Teilzeit arbeiten würden. «Frauenfeindlicher geht's nicht mehr. Erst keine Kinderbetreuung, dann Pflege von Eltern und Mann und am Ende Sozialfall ...»

Einige Leser zeigen Verständnis

Andere Leser*innen können sich mit der Anpassung eher anfreunden. «Fipriojau62» sagt, die Anpassung betreffe nur jüngere Witwer/n. «Der Bundesrat will die Ungleichbehandlung bei den AHV-Hinterlassenenrenten beseitigen und das System an die gesellschaftliche Entwicklung anpassen, heisst es in der Mitteilung, bitte zuerst den Text lesen.»

Und auch Leser «Grumeflatt68» zeigt sich mit dem Vorschlag des Bundes einverstanden. «Ich finde es Zeit, dass keine Witwenrente bezahlt wird, wenn die Kinder älter als 25 Jahre sind. Früher war das richtig, als die Ehefrau Hausfrau war und auf die Kinder schaute. Heute hat jede Frau einen Beruf gelernt. Und beim heutigen Fachkräftemangel ist es erwünscht, dass die Frauen im Berufsleben bleiben oder wieder einsteigen. Die Witwenente bremst den Wiedereinstieg der Frauen aus. Daher guter Vorschlag des Bundesrates.»