Auf der A1 entsteht bei dem Unfall grosser Schaden. Kapo Aargau

Am Freitagmorgen kracht auf der A1 bei Wettingen AG ein Lastwagen in einen kaputten BMW. Es entsteht grosser Sachschaden.

Ein Lastwagen prallte am Freitagmorgen auf der A1 heftig gegen ein stehendes Pannenfahrzeug. Das teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Aufgrund einer Panne war der BMW am Freitag kurz vor 5.30 Uhr auf dem Limmat-Viadukt der A1 bei Wettingen zum Stillstand gekommen. Unbeleuchtet stand der Wagen auf dem schmalen Pannenstreifen und ragte leicht in die Fahrbahn hinein. Von hinten nahte ein Lastwagen, dessen Lenker das Hindernis zu spät wahrnahm. In der Folge prallte er mit voller Wucht dagegen.

Weil die sich die vier Insassen ausserhalb des Autos befanden, blieben sie glücklicherweise unverletzt. Vom BMW, der auf die Fahrbahn geschleudert wurde, blieb nur noch ein demoliertes Wrack übrig. Auch der Lastwagen wurde stark beschädigt.

Durch den Unfall wurden zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Zürich blockiert. Im einsetzenden Berufsverkehr bildete sich sofort Rückstau, der auf eine Länge von bis zu acht Kilometern anwuchs. Die Unfallstelle war um 7.30 Uhr geräumt. Inzwischen hat sich die Verkehrssituation normalisiert.