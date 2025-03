Die Fahrerkabine ist komplett zerstört worden. BRK news

In Unterentfelden AG sind am Dienstag ein Zug und ein Lastwagen gecrasht. Der Chauffeur wurde dabei verletzt.

Schwerer Unfall in Unterenfelden AG am Dienstagmorgen. Ein Lastwagen und ein Zug sind zusammengekracht. Eine Person sei vor Ort eingeklemmt gewesen, dabei habe es sich um den Lastwagenchauffeur gehandelt, so ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau gegenüber BRK News.

Ersthelfer hätten den Chauffeur befreit. Er sei mittelschwer verletzt worden. Ansonsten habe es keine Verletzten gegeben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hätten Unterhaltsarbeiten auf der Strasse stattgefunden. Ob diese einen Zusammenhang mit dem Unfall hätten, werde aktuell untersucht.

Die Strasse und die Zugstrecke mussten aufgrund des schweren Unfalls komplett gesperrt werden.