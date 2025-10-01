«Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Weltpresse berichtet über Abstimmung «Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien

Petar Marjanović

1.10.2025

Die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher stellen die Laubbläser ruhig. (Symbolbild)
Die Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher stellen die Laubbläser ruhig. (Symbolbild)
Keystone

Zürich habe ein starkes Signal gesetzt: Mit deutlicher Mehrheit verbannt die Stadt Benzin-Laubbläser aus Gärten und Parks. Der Entscheid sorgt weltweit für Schlagzeilen – vom «Sieg für den Sonntagsschlaf» bis zum europäischen Novum.

Petar Marjanović

01.10.2025, 11:54

Die Stadt Zürich hat mit einer Abstimmung internationale Aufmerksamkeit erregt: Mit rund 61 Prozent sagten sie am Sonntag «Nein» zu benzinbetriebenen Laubbläsern und -saugern. Künftig gilt: nur noch elektrisch, und das auch bloss zwischen Oktober und Dezember. Das Resultat sorgte über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen – und für manche Schlagzeile.

Das Portal «Brussels Signal» hob hervor, dass es sich um ein europäisches Novum handle. Keine andere Stadt habe die Benzinbläser bisher komplett verbannt. Erinnerungen an die USA werden wach, wo etwa Washington D.C. oder Kalifornien längst ähnliche Verbote kennen.

In Australien sah man die Sache eher durch die humoristische Brille. Die Plattform «Starts at 60» feierte das Zürcher Verdikt als Sieg für den Sonntagsschlaf und rief die eigenen Städte auf, endlich nachzuziehen: «Gut gemacht, Zürich. Lang lebe das Ausschlafen am Sonntag.»

Das Portal feiert den Zürcher Volksentscheid.
Das Portal feiert den Zürcher Volksentscheid.
Screenshot startsat60.com

Auch in China fand der Zürcher Entscheid Resonanz – allerdings weniger als Umwelt- oder Lärmschutzfrage, sondern vielmehr als Anschauungsunterricht in Sachen direkter Demokratie.

Ein Nachrichtenportal erklärte ausführlich, wie die Sache in Zürich ablief: Das Parlament beschliesst, die Gegner ergreifen das Referendum, und am Ende entscheidet die Bevölkerung an der Urne. Wörtlich hiess es: «Zürich hat beschlossen, Laubbläser mit Benzinantrieb zu verbieten, da diese als zu laut und staubaufwirbelnd kritisiert werden. Doch rechte Parteien versuchten, das Gesetz zu kippen und verlangten ein Referendum. Am Ende reagierten die Zürcher Bürger mit ihrer Stimme: Über 61 Prozent der Stimmbevölkerung befürworteten das Verbot.»

Sogar in China wurde das Referendum aufgegriffen.
Sogar in China wurde das Referendum aufgegriffen.
Screenshot fdsil.com

In den Niederlanden schrieb NU.nl von einem Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Debatte. Während dort noch gestritten werde, hätten die Zürcher klar entschieden. Und selbst in Luxemburg, meldete RTL Lëtzebuerg, sei der Zürcher Vorstoss aufgegriffen worden. Dort hiess es trocken: «Am Zürichseeufer nicht mehr erwünscht: Laubbläser sind schlecht für die Gesundheit und schädigen die Umwelt.»

Meistgelesen

US-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?
«Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien
Beatrice Egli spricht über den schlimmsten Abend ihrer Karriere
23-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Aarau
«Antifa»-Beitrag wohl von Trittbrettfahrer +++ Polizei warnt im Internet vor Desinformation

Mehr zu Abstimmungen

Kantonale Abstimmungen im Ticker. Zürich sagt Ja zum VBZ-Abo für 365 Franken – und Nein zu Laubbläsern

Kantonale Abstimmungen im TickerZürich sagt Ja zum VBZ-Abo für 365 Franken – und Nein zu Laubbläsern

Kommunale Abstimmung ZH. Stadtzürcher Stimmvolk verbietet benzinbetriebene Laubbläser

Kommunale Abstimmung ZHStadtzürcher Stimmvolk verbietet benzinbetriebene Laubbläser

Abrechnungs-Schock. Goldküsten-Paar muss plötzlich viermal so viel für Gärtner bezahlen

Abrechnungs-SchockGoldküsten-Paar muss plötzlich viermal so viel für Gärtner bezahlen