«Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien

Zürich habe ein starkes Signal gesetzt: Mit deutlicher Mehrheit verbannt die Stadt Benzin-Laubbläser aus Gärten und Parks. Der Entscheid sorgt weltweit für Schlagzeilen – vom «Sieg für den Sonntagsschlaf» bis zum europäischen Novum.

Die Stadt Zürich hat mit einer Abstimmung internationale Aufmerksamkeit erregt: Mit rund 61 Prozent sagten sie am Sonntag «Nein» zu benzinbetriebenen Laubbläsern und -saugern. Künftig gilt: nur noch elektrisch, und das auch bloss zwischen Oktober und Dezember. Das Resultat sorgte über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen – und für manche Schlagzeile.

Das Portal «Brussels Signal» hob hervor, dass es sich um ein europäisches Novum handle. Keine andere Stadt habe die Benzinbläser bisher komplett verbannt. Erinnerungen an die USA werden wach, wo etwa Washington D.C. oder Kalifornien längst ähnliche Verbote kennen.

In Australien sah man die Sache eher durch die humoristische Brille. Die Plattform «Starts at 60» feierte das Zürcher Verdikt als Sieg für den Sonntagsschlaf und rief die eigenen Städte auf, endlich nachzuziehen: «Gut gemacht, Zürich. Lang lebe das Ausschlafen am Sonntag.»

Auch in China fand der Zürcher Entscheid Resonanz – allerdings weniger als Umwelt- oder Lärmschutzfrage, sondern vielmehr als Anschauungsunterricht in Sachen direkter Demokratie.

Ein Nachrichtenportal erklärte ausführlich, wie die Sache in Zürich ablief: Das Parlament beschliesst, die Gegner ergreifen das Referendum, und am Ende entscheidet die Bevölkerung an der Urne. Wörtlich hiess es: «Zürich hat beschlossen, Laubbläser mit Benzinantrieb zu verbieten, da diese als zu laut und staubaufwirbelnd kritisiert werden. Doch rechte Parteien versuchten, das Gesetz zu kippen und verlangten ein Referendum. Am Ende reagierten die Zürcher Bürger mit ihrer Stimme: Über 61 Prozent der Stimmbevölkerung befürworteten das Verbot.»

In den Niederlanden schrieb NU.nl von einem Schlussstrich unter eine jahrzehntelange Debatte. Während dort noch gestritten werde, hätten die Zürcher klar entschieden. Und selbst in Luxemburg, meldete RTL Lëtzebuerg, sei der Zürcher Vorstoss aufgegriffen worden. Dort hiess es trocken: «Am Zürichseeufer nicht mehr erwünscht: Laubbläser sind schlecht für die Gesundheit und schädigen die Umwelt.»