Beim Parkuhr-Entleeren verschwand viel Geld.

Über Jahre soll ein Stadtpolizist von Laufen BL Bargeld aus Parkuhren entnommen und im Casino verspielt haben. Ende März muss sich der 67-Jährige vor dem Strafgericht Baselland verantworten. Die Höhe des mutmasslichen Schadens sorgt für Streit.

Ein früherer Angehöriger der Stadtpolizei Laufen muss sich Ende März vor dem Strafgericht Baselland verantworten. Wie die «BZ Basel» zuerst berichtete, wirft ihm die Baselbieter Staatsanwaltschaft vor, über Jahre hinweg Bargeld aus einer zentralen Parkuhr entnommen und für eigene Zwecke verwendet zu haben.

Der heute 67-Jährige war 22 Jahre lang im Dienst der Laufner Stadtpolizei tätig. Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem, wöchentlich den Münzbehälter der Parkuhr auf dem Amtshausplatz zu leeren. Gemäss Anklage soll er jedoch nicht sämtliche Einnahmen auf das Konto der Gemeinde überwiesen haben. Stattdessen habe er über längere Zeiträume hinweg Geldbeträge beiseitegeschafft und diese in Casinos in Courrendlin und Basel verspielt.

Wann die mutmasslichen Unregelmässigkeiten entdeckt wurden, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Fest steht, dass der Mann im September 2022 für mehrere Stunden in Polizeigewahrsam sass. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Streit um die Höhe des Schadens

Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage nach der effektiven Deliktssumme. Laut Staatsanwaltschaft sollen jährlich zwischen 20'000 und 50'000 Franken abgezweigt worden sein. In der Anklageschrift wird einerseits von mindestens 82'000 Franken gesprochen, gleichzeitig aber auch ein Gesamtbetrag von bis zu 487'000 Franken erwähnt.

Die Stadt Laufen geht offenbar von einem noch höheren Schaden aus. Sie hat ihre Zivilforderung auf 538'000 Franken beziffert. In Strafverfahren gilt jedoch der Grundsatz, dass im Zweifel die für den Angeklagten günstigere Variante heranzuziehen ist.

Brisant ist zudem die Frage der Verjährung. Angeklagt ist der Tatbestand der qualifizierten Veruntreuung. Für Behördenmitglieder oder Beamte droht in solchen Fällen eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Damit beträgt die Verjährungsfrist 15 Jahre statt der sonst üblichen zehn Jahre bei Vergehen. Allfällige Delikte vor März 2011 wären somit bereits verjährt.

Kritik an der Informationspolitik

Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich eine Eventualanklage wegen gewerbsmässigen Diebstahls eingereicht. Auch hier würde eine 15-jährige Verjährungsfrist gelten. Juristisch könnte entscheidend sein, ob ein sogenannter «Gewahrsamsbruch» vorliegt, also ob es sich rechtlich um Veruntreuung oder Diebstahl handelt.

Auffällig ist, dass der Fall innerhalb der Stadtverwaltung offenbar lange nicht öffentlich thematisiert wurde. Stadtverwalterin Alexandra Buser erklärte auf Anfrage der «BZ Basel», das Verfahren sei noch hängig. «Vor diesem Hintergrund sehen wir uns ausserstande, zu den genannten Punkten Stellung zu nehmen. Wir bitten um Verständnis, dass wir im Interesse eines ordnungsgemässen Verfahrensablaufs von einer inhaltlichen Kommentierung absehen.»